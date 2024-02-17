İzmir’de hırsızların bekçilere yakalanma anı kamerada

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Gıda Çarşısı sokaklarında devriye attığı esnada 2 şüphelinin motosikletin direksiyon kilidini kırıp sürüklediğini fark etti. Bu esnada şüphelileri yakalamak için o noktaya doğru giden bekçileri gören şüpheliler kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından hırsızları yakalayan bekçiler, G.G. ve K.Y. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Öte yandan, hırsızların motosikleti çalma teşebbüsü ve bekçilere yakalanma anı ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntüde, erkek olan kişinin motosikleti çalma teşebbüsü, kadın olan diğer şüphelinin de etrafı izlediği anlar yer alırken, bekçileri gördüğünde kaçan şüphelilerin kıskıvrak yakalandığı anlar yer aldı.

G.G. ve K.Y., sorgulanmak üzere Boğaziçi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.