Taksici katiline tokat gibi soru

İzmir'de 31 Ocak tarihinde taksici Oğuz Erge, maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal'ı aracına almıştı. Gaziemir'e yaklaştıkları sırada Aysal, arka koltuktayken silahını çıkarıp Erge'ye üç el ateş etmişti. Bunun üzerine hastaneye kaldırılan Oğuz Erge hayatını kaybetmişti. Erge'nin paralarını ve eşyalarını alarak kaçan şüpheli, polisin 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı. Dün ise Aysal, hakim karşısına çıktı

'YANLIŞ GÖRÜNTÜ' İDDİASI

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Delil Aysal, öldürülen Erge'nin ailesi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık ile taraf avukatları katıldı. Erge'nin oğlu Mustafa Erge de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Salonda çok sayıda çevik kuvvet polisi görev yaptı.

Tutuklu sanık Aysal, fırında kasiyer olarak çalıştığını ve geçmişte psikiyatri hastanesinde yattığını söyledi. Aysal, olay gecesi bunalımda olduğu için dışarı çıktığını ve alkollü olduğunu öne sürdü. Taksideki kameraya yansıyan kayıttaki ifadeleri kullanmadığını, görüntülerle oynandığını iddia eden Aysal, silahında 5 kurşun olduğunu 2'sini havaya, 3'ünü ise maktule sıktığını belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Başkanının "Araca sağdan binmişsin, neden gittin arkasına oturdun?" sorusu üzerine sanık Aysal, "Ben de bilmiyorum, hep öyle otururum" yanıtını verdi. "Neden öldürdün?" sorusuna Aysal'ın "Amacım kimseye zarar vermek değildi, kendimi öldürecektim. Ailemle de sıkıntılarım vardı" şeklinde cevapladı. Mahkeme Başkanı, "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?" ifadesini kullandı. Delil Aysal'ın avukatı, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etti. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına, bir akıl hastalığının olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

AİLE ŞİKAYETÇİ

ERGE'NİN boşandığı eşi Nevra Karahan da çocuklarına eşinin baktığını ifade ederek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Oğuz Erge'nin kızı Naz, Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) katıldığı duruşmada psikolog eşliğinde dinlenildi. Naz, "Babamın telefonundan arandım, sanık yeri tarif etti, 'ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum' dedi. Amcam ve anneme haber verdim"şeklinde konuştu. Oğlu Mustafa Erge de "Babamın yaptığı bir iyilik. Diyecek çok şey var" ifadesini kullandı.