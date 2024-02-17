TİRE'DE, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı MHP'li Arif Demirkan, AK Parti ve MHP kadrolarıyla birlikte el ele, gönül gönüle samimi ve planlı bir seçim kampanyası yürüttüklerini ifade etti. "Tire'yi kısır çekişmelere kurban ettirmeyeceğiz" diyen Demirkan, küçük sanayi sitesinde esnafla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ile birlikte sanayi esnaflarından Ertan Eşkil'in kahvaltı davetine katılan Demirkan'ın programında Tire Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Ünalmış da hazır bulundu.

Demirkan, "Bizim bir tek aşkımız var, o da Tire. Biz bu şehre sevdalıyız. Yıllardır kısır çekişmelerle ilçemiz bir yol alamadı. İktidara geldiğimizde Tire Belediyesi nasıl yönetilir, yatırımlar arka arkasına nasıl gelir bunu hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin tam desteğiyle yolumuza devam ediyoruz. İlçemize yatırımların arka arkaya gelmesi için Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan söz aldım" dedi.