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Haberler İzmir İzmir'de 73 yaşındaki 'torbacı dede' yakalandı

İzmir'de 73 yaşındaki 'torbacı dede' yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bergama ilçesinde polisin bir aracı durdurmasıyla gerçekleşen operasyonda, sürücü Ahmet A. (73) ve yanındaki S.Ş. (27) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve altın sikke bulundu. Ahmet A. tutuklanırken, S.Ş. serbest bırakıldı.

DHA
İzmir’de 73 yaşındaki ’torbacı dede’ yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bergama ilçesinde, polisin durdurduğu araç ve şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde ve altın sikke ele geçirildi. Sürücü Ahmet A. (73) tutuklanırken, yanındaki S.Ş. (27) ise serbest bırakıldı.

Bergama ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 16 Şubat Cuma günü bir aracı takibe aldı. İlçe girişinde aracı durduran ekipler, sürücü Ahmet A. ile yanındaki S.Ş.'nin üst aramasını yaptı. Aramada S.Ş.'nin üzerinde 2.91 gram esrar, 6.62 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza ele geçirilirken, çantasında ise tarihi eser niteliğinde 2 altın sikke bulundu.

Araçta yapılan aramada da klima peteğinin arkasına zulalanmış 29 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, sürücü Ahmet A.'nın evinde de arama yapıldı. Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. tutuklanırken, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (

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