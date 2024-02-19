İzmir’de dolanan bayrağı düzelten bekçilere plaket

İzmir'in Menemen ilçesinde devriye attığı esnada dolanan bir Türk bayrağını görüp, boyları yetmeyince birbirlerini kaldırarak bayrağı düzelten bekçiler, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev tarafından plaket ve tebrikle ödüllendirildi. Alev'i ziyaret etmek için Emniyet Müdürlüğüne gelen eski futbolcu Tanju Çolak da, duyarlı bekçilere tuttukları takımların imzalı formasını hediye etme sözü verdi. Bayrağı düzelttikleri esnada yoldan geçen bir vatandaşın bu anları fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşması üzerine bekçilerin güzel hareketi sosyal medyada gündem oldu. Müdür Gürcan Alev, "İki personelimiz görevlerini icra ederken bir vatandaşımıza ait cadde üzerindeki dükkana asılı şanlı Türk bayrağımızın dolandığını ve kötü bir görüntü olduğunu gördü. Görevdeki duyarlılık ve dikkatlerinden dolayı arkadaşlarımız şehitlerimizin kanı olan şanlı Türk Bayrağı'mızı gerektiği şekilde yerine asarak tekrar dalgalanmasını sağlamışlardır. Arkadaşlarımıza ödül olarak bir görev istirahati idari izin vereceğiz; ayrıca hatıra olarak da arkadaşlarıma plaket takdim ediyorum. Ben de kendilerini gönülden kutluyorum" sözlerine yer verdi.