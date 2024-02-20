Bir taksici daha saldırıya uğradı

İzmir Konak'ta, mesaisinin bitmesi nedeniyle yolcu almayan taksi şoförü Serkan Aksakallı (37), kendisine küfreden kişi ile tartıştığı sırada makaslı saldırıya uğradı. Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'ndeki bir kıraathane önünde meydana geldi. Taksici Aksakallı her zaman gittiği mahallesindeki kıraathaneye uğradı.

SIRTINA SAPLADI

Bu sırada, M.D. (30) isimli şahıs, taksinin boş olup olmadığını sorunca, Aksakallı mesaisini bitirdiğini söyleyerek kıraathaneye girdi. Bir süre kahvehanede duran Aksakallı, yemek yemek için kahvehaneden ayrıldı. Taksiciyi gören M.D, makas göstererek küfür etti. Bunun üzerine Aksakallı ile M.D. arasında arbede başladı. Vatandaşların müdahalesiyle kavga sona erdi ama M.D. elindeki makasla Aksakallı'yı sırtından yaraladı.

Serkan Aksakallı kendi imkanları ile hastaneye giderken, şüpheli M.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavi sonrasında polis merkezine giden taksi şoförü, M.D.'den şikayetçi oldu. Olay anını anlatan Aksakallı, "Elinde makasla küfür etti. 'Ben de neden böyle yapıyorsun' dedim, yere yatırdım. Yere yatırırken sırtıma makası soktu. Hep iyilik yapıyoruz ama kötülük görüyoruz" dedi.

Aksakallı'ya makasla saldıran Mehmet D.(32), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.