İzmir’de 4 saate varan su kesintisi 20 Şubat Salı

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 20 Şubat Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...