İzmir’de 4 saate varan su kesintisi 20 Şubat Salı

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 20 Şubat Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI OSMANGAZİ
20.02.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK
20.02.2024 saat 09:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BUCA YENİGÜN
20.02.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ GÜZELTEPE, ŞİRİNTEPE, YAKAKENT
20.02.2024 saat 07:10 ile 10:45 arasında yaklaşık 3 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI
20.02.2024 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY
20.02.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ İSTİKLAL
20.02.2024 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK ETİLER, OĞUZLAR, KOCAKAPI, FAİK PAŞA, KESTELLİ, AKINCI, HURŞİDİYE, YENİGÜN, ÇORAKKAPI
20.02.2024 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE ESKİOBA
20.02.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR
20.02.2024 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.