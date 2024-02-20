Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 1 yaşındayken bulundu! Yıllardır ailesini arıyor

'ANNEMİ BULMAYI ÇOK İSTİYORUM'

Kendisini evlat edinen aileyi 22 yaşına kadar öz ailesi zannettiğini belirten Güler Güven, "Bir elim yağda bir elimde balda büyüyen bir kız çocuğuydum. Her yere beraber giderdik. Hep birlikte olurduk. 22 yaşında sözlüm telefonda söyledi. Onun ailesi, anneannemin eski mahalleden komşusuymuş. Oradan öğrenmiş. Günlerce ağladım. Araştırmaya kalkınca annemin engellemeleri oldu. Öğrenmemi istemedi. Çok seviyorlardı beni. Babam bugün bile hala ailemi bulmamı istemiyor. Ben ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden bıraktılar ya da kayboldum mu, kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum. Belki annem bayılıp düşmüş de olabilir. Belki annem cahildi, arayıp bulamadı. Ne sebep oldu? Suçu var mıydı yok muydu? Bugüne kadar neler yaşadı, yaşamı nasıl geçti sormak istiyorum. Annemi bulmayı çok istiyorum. Onunla görüşüp konuşmayı istiyorum" diye konuştu.