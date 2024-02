AK Parti Konak Adayı Çankırı: Muhalefet partileri liste kriziyle boğuşurken biz projelerimizi anlatıyoruz

Son dakika İzmir haberleri... AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, muhalefet partilerinin liste kriziyle, kendilerinin ise projeleriyle gündemde olduklarını söyledi. Çankırı, "Her sözün bir cevabı vardır ancak yerine getirilmeyen vaatlerin demokrasilerde tanımı yoktur. Bu yüzden biz yanlış adreste değiliz, siz de yanlış zamanda değilsiniz" dedi.

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, mahalle ve STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları ile esnafla buluşmalar gerçekleştirdi. Çankırı, günün ilk programında Kestane Pazarı esnafıyla bir araya geldi. Buluşmada altyapı yetersizliğinde en çok bölge esnafının mağdur olduğuna dikkat çekildi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaflarla da sohbet eden Çankırı, "1 Nisan itibariyle hizmet etme şerefine nail olacağız. Bizim yol haritamız belli, yatırımlarımız hazır. Yıllardır ihmal edilen Kemeraltı'nı 7 gün 24 saat yaşayan bir ahenkle tanıştıracağız" ifadelerini kullandı.

'TARİHİ YAPILAR ENDİŞE VERMEYECEK, ASLINA UYGUN OLARAK KAZANDIRILACAK'

Temasları çerçevesinde Tarihi İstiklal Okulu Kontak Yenilikçi Öğrenme Merkezi'ni ziyaret eden Çankırı merkezde yaşayarak öğrenen, evrensel düşünen ve doğayı severek değerleriyle eğitim alan öğrencilere yap-boz dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden Çankırı'nın 'Nasıl bir Konak hayal ediyorsunuz?' sorusuna öğrencilerden ortak yanıt olarak, 'Temiz bir Konak' cevabı geldi. Çankırı ayrıca burada Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce ile de bölgedeki restorasyon eksiği olan tarihi yapılar üzerine istişarede bulundu. Çankırı, söz konusu yapıların göreve geldikleri andan itibaren endişe veren değil aslına uygun olarak hayata kazandırılacağını söyledi.

'UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLERİ YAŞATACAĞIZ'

Çankırı ardından Denizliler Derneği'nde yönetim kurulu ve üyeleriyle bir araya geldi. Yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevi boyunca sorumlu olduğu altı ilden biri olan Denizli'nin kendisinde ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Çankırı'ya, dernek üyeleri yöreye ait desenlerin yer aldığı motifleri dokuma tezgahlarında yer vermek istediklerini ancak imkanlarının kısıtlı olduğunu dile getirdi. Çankırı da bunun üzerine, "Zenginliklerimizin farkındayız. Değerlerimizin yer aldığı hafızamızı kaybetmemek için kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimizi yeniden hayata kazandırmak için atölyelerimiz kurup burada o ürünlerin hem satışını hem de dünyada tanıtımını yapacağız" dedi.

'HASAR VE HASILAT HESABI YAPANLARA GÜLTEPE'Yİ SORMAK LAZIM'

Seçim kampanyası boyunca programlarında Gültepe'yi sık sık ziyaret eden Çankırı, burada vatandaş buluşması gerçekleştirdi. Yıllardır ulaşımdan sosyal donatıya, doğal gazdan kentsel dönüşüme varana kadar Gültepe'nin unutulduğunu söyleyen Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet tüm hizmetlerde her daim eşit yaklaşımcı politika izlemiştir. Siyasi parti gözetmeksizin vatandaş yararına olacak her türlü adımı attık. Bu bölge dahil İzmir'de adeta pansuman yapmadığımız yer kalmadı. Ancak yerel yönetimler burada maalesef görev ve sorumluluklarını unutmuştur. 20 yıldır açılan ofislerin ciddiyetsizliğini bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Gültepe planları belediye meclis üyelerimizin ortak kararı ile oy birliği ile onaylanmıştır. Burası için start verildi. Ancak bu iradeyi ortaya koyamadılar. Bakın eleştiri mübahtır ancak biz siyaset yaparken asla hakaret etmiyoruz. Lakin Gültepe ne yazık ki her seçimde vaat listelerine girmiş ve orada kalmıştır. Her sözün bir cevabı verilebilir ama hizmetsizliğin tanımı demokrasilerde yoktur. Nitekim muhalefet partileri bugün kendi içlerinde aday listelerinde yaşanan krizlerle boğuşurken biz projelerimizi konuşuyoruz. Tablo böyle olunca hasar ve hasılat hesabı yapanlara, 'Gültepe ne oldu?' diye de sormak lazım. İstikrar denilen şeyin artık hizmet olduğunu bugün herkes AK belediyecilikle biliyor. Yerelde hizmetleri kaliteli ve hakkaniyetle sunma işlevimizden hiç taviz vermedik. Aslan payı güdülen algıların hiçbir vakit odağında olmadık. Sadece hizmete odaklı çalıştık. Dolayısıyla biz buranın sosyolojisine, değerlerine ve tarihsel gelişimine hakimiz. Yerinde yeni yaşam alanları ile kimseyi mağdur etmeden herkese hizmet için buradayız. Bu yüzden biz yanlış adreste değiliz, siz de yanlış zamanda değilsiniz."