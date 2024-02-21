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İzmir'de korkunç olay! 'Müşteri kapma' tartışmasında amcasını öldürdü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabğlar ilçesinde meydana gelen olayda pazarda balık satan M.Ş. müşteri kapma tartışmasında amcasını tabancayla vurarak öldürdü. Ekipler kaçan M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı

DHA
İzmir’de korkunç olay! ’Müşteri kapma’ tartışmasında amcasını öldürdü

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karabağlar ilçesinde 'müşteri kapma' tartışmasında M.Ş. (26), amcası Sertif Şaşı'yı (64) tabanca ile öldürdü, kuzeni Erkan Şaşı'yı (36) yaraladı.

Olay, 16 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ş., kardeşi D.Ş. (22) ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı'nın (64) evine gitti. Pazarda balık satan ve amcası ile 'müşteri kapma' tartışması yaşayan M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi. Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, kurşunların hedefi oldu. Yaralanan baba-oğul ambulansla, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertif Şaşı hastanede hayatını kaybetti; Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. D.Ş., aynı gün yakalandı. D.Ş. işlemleri sonrası serbest bırakılırken, M.Ş.'nin hala arandığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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