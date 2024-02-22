Aya Yorgi’ye şimdi de set

İzmir'in Çeşme ilçesindeki dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu'nda doğal ve arkeolojik SİT statüsündeki hazineye ait arazide beach club inşaatı sırasında doğada tahribata neden olan şirketin çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durdurulmuş, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Aynı şirketin bu sefer de belediyeye ait sokağı demir kapıyla kapatarak koya ulaşımı engellediği ileri sürüldü.

Çeşmeliler kapının kaldırılması için belediyeye şikayette bulundu. Ancak belediye yetkililerinin sokağın bir demir kapı ile kapatıldığını kendilerinin de tespit ettiğini ancak engeli kaldırma yetkilerinin olmadığını belirttiği öğrenildi.

YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Yazılı açıklama yapan Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, haramilerin Çeşme'de yol kestiğini ancak hiçbir makamın müdahale etmediğini ileri sürdü. Açıklama şu şekilde: "Çeşme Aya Yorgi'de hazine arazilerini talan ederek işgal ve tahrip eden şahıslar bu defa da belediyeye ait sokağa demir kapı yaparak asma kilit taktılar. Aya Yorgi koyuna giden 3124 nolu sokak halkın ve trafiğin geçişine kapatıldı. Belediye imar planında yer alan 3175 nolu sokak ise kısmen işgal edildi. Sokaklar 07.Şubat 2024 tarihinden beri işgal edilmiş durumda. Çeşme'nin tam merkezinde bulunan sokakların demir kapıyla kapatılması mahalleliyi isyan ettirdi.