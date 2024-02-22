Bakan Ersoy’a plaj teşekkürü

ÇEŞME'NİN en güzel bölgelerinden birinde yer alan Göcücek Koyu çevre sakinlerinin karşı çıkmasına rağmen ihaleye çıkarılmıştı. Çeşme'de halkın serbestçe denize girdiği birkaç koydan biri olan Göcücek Koyu da kiralanarak halkın kullanımına sınırlama getiriliyor. Çevre sakinlerinin karşı çıkmasın rağmen kiralama ihalesi yapıldı ve fiyat 56 milyon liraya kadar çıktı.

Bu fiyatı koyu korumak isteyen çevre sakinlerinin kurduğu Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği ( GUDODER) verdi. Yöre halkının ve derneğin mücadelesi sonucu Turizm Bakanlığı Göcücek Koyu'nun 5 yıldızlı halk plajları kapsamına alındığını ve özelleştirme ihalesinin de iptal edildiğini açıkladı. Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Seher Gacar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.