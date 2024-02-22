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Haberler İzmir Hasan Ünal AK Parti saflarında

Hasan Ünal AK Parti saflarında

HABER MERKEZİ
Hasan Ünal AK Parti saflarında

MENEMEN ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin Bağımsız Meclis üyesi Hasan Ünal AK Parti saflarına katıldı. 3,5 yıldır bağımsız meclis üyesi olarak görevine devam eden Hasan Ünal 2024 Yerel seçimlerinde Karşıyaka'dan AK Parti 2. sıradan meclis üyesi listesinde yer aldı.

Ünal, CHP yönetimindeki Menemen Belediyesi'ne yapılan zimmet operasyonunun yaşandığı ve dönemin CHP'den seçilmiş belediye başkanının tutuklandığı dönemde CHP'den ayrılmıştı. Ünal, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin Karşıyaka Belediye Meclisi üyesi aday listesine ikinci sıradan girdi. Ünal, "Karşıyaka'da ipi göğüsleyen AK Parti olacak" dedi.

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