İstifa eden CHP’li başkandan zehir zemberek açıklamalar

Esen Çeşmeci, 2 gün önce CHP Genel Merkezi'nin aday belirleme sürecini protesto edip, 8 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifa etti. Çeşmeci ile yönetim kurulu üyeleri, bugün basın açıklaması düzenledi. Çeşmeci, her türlü yolu denemelerine ve son güne kadar beklemelerine rağmen ilçe halkının iradesinin yok sayılmasını kabul etmediklerini söyledi. 20 Ağustos 2023 tarihinde CHP Foça İlçe Örgütü'nün seçtiği delegelerin oyları ile göreve geldiklerini söyleyen Çeşmeci, "Göreve gelirken kayıtsız, şartsız ön seçim yapacağımızın sözünü verdik ve bu seçimi 30 ilçe içerisinde çarşaf liste ile yapıp, kazanan tek ilçe örgütü olduk" dedi.

'GENEL MERKEZ, FOÇA'NIN İRADESİNİ YOK SAYDI'

Çeşmeci, "Ön seçim sözünü veren genel başkanımız, yine yasal süreler nedeniyle üyeler ile ön seçimin zor olacağını söyleyerek 'örgüt denetiminde ön seçim'den bahsetti. Bu konudaki ısrarımızı bilen ve bazı yerlerde ön seçim yapan genel merkez, Foça'yı bu kategoride değerlendirmedi. Sandık için çok çaba gösterdik. Her türlü yolu denedik. Her türlü iletişime geçtik; fakat genel merkez, Foça'yı ve Foça'nın iradesini yok saydı. Foça halkının, iradesini, sıkıntılarını, taleplerini umursamadı, dinlemedi. Tepeden inme; antidemokratik şekilde dayatmacı ve dar kadrocu zihniyet ile gizli rant planlarını hayata geçirecek kadrolaşma peşinde koştu. 'Düzeltebilir' diye son güne kadar mücadele ettik, olmadı" diye konuştu.

'SUÇ ORTAĞI OLMAYACAĞIZ'

Çeşmeci, şöyle devam etti: "Şimdi; halkımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz. Foça'nın iradesini hiçe sayan, Foça halkının çıkarları yerine, büyük rant sermayesinin isteklerini yerine getirmeye karar vermiş, Atatürk ilke ve prensipleri ile bağdaşmayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişten bugüne kadar getirdiği değerleri ayaklar altına alan yapılanmanın suç ortağı olmayacağız. Foça'mıza ve Cumhuriyet Halk Parti'mize sahip çıkmaya, onları korumaya; Foça halkının mutluluğu, huzuru ve refahı için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Her şey bitmiş göründüğünde ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız. Foça için mücadelemiz devam edecek."