İzmir’de alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, önceki gün Mersinli Mahallesi 2821 Sokak'ta alacak meselesi iddiasıyla R.B. (48) ile Mesut Karataş (39) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda R.B, yanındaki tabancayla Karataş'ı göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karataş, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan R.B, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.