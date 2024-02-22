‘İzmir’in makus talihini değiştireceğiz’

CUMHUR İttifakı ortakları AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 31 Mart seçimleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Hamza Dağ ve 30 ilçe belediye başkan adaylarının başvurularını İl Seçim Kuruluna teslim etti. İkili evrak teslimi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

'KARARLILIKLA İLERLEYECEĞİZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir'i, eşsiz tarihini, kültürünü ve insanlarının sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşımak için yola çıkıyoruz" dedi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, "İzmir'in 30 yıllık makus tarihini değiştireceğiz inşallah" dedi.

ERTAN GÜRCANER