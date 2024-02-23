70 bin liralık borç cinayeti

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'nde geçtiğimiz gün, 70 bin lira borçlu olduğu öğrenilen Mesut Karataş (39), arkadaşı Ramazan Bayar (48) ile yolda karşılaştı. İddiaya göre iki arkadaş arasında alacak meselesi yüzünden Ramazan Bayar ile Mesut Karataş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ramazan Bayar, tabancasını çıkararak Mesut Karataş'ı göğsünden vurdu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Ağır yaralanan Mesut Karataş kanlar içerisinde yere yığılırken, Ramazan Bayar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Karataş, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mesut Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karataş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BAYAR CEZAEVİNDE

CİNAYETLE ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri Ramazan Bayar'ı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Bayar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ramazan Bayar, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.