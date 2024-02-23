Akşener, İzmir adaylarını tanıttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İzmir'de partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale ile 30 ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. CHP'nin, bazı büyükşehir ve ilçelerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile aday pazarlığı yapmasını eleştiren Akşener, "İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale 'Hayır' diyen şehirdir. Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün" dedi. Seçilmesi halinde ilk 300 günde hayata geçireceği projeleri anlatan Ümit Özlale ise, "İzmir Büyükşehir'in gelirinin tamamı Ankara'dan geliyor, yüzde 10'unu kendi yaratıyor. Biz kendi bütçemizi oluşturacağız. Mevcut belediyenin yaptığı 'Ankara'dan para gelmiyor' edebiyatına son vereceğiz" ifadelerini kullandı. Kentteki yüksek su faturalarını yüzde 35 düşüreceğini söyleyen Özlale'nin en dikkat çeken projesi körfezin üstüne yapılacak olan ve Karşıyaka- Alsancak arasını yürüyerek 20, bisikletle 7 dakikaya düşürecek Karşıyaka Alsancak Yürüyüş Platformu oldu. Özlale, ayrıca deniz kıyılarına yapılacak yüzer otopark ve dalgakıranlar vaadinde bulundu