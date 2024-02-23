Dağ’dan Gümüldür’e duble yol müjdesi

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Hamza Dağ, Menderes ilçesindeki Organize Ticaret ve İmalat Bölgesi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi'ni ziyaret etti. Toplantıda konuşan Dağ, hem projelerini anlattı hem de İzmirlilere yeni müjdeler verdi.

ULAŞILABİLİR BİR İZMİR

İzmir'in uluslararası ticaretin kalbinde yer almayı hak ettiğini dile getiren Dağ, "Projelerimizle, İzmir'i dünyanın ticaret merkezlerinden biri yapacağız inşallah. Ulaşımdan turizme, her alanda hayata geçireceğimiz projelerle şehrimizin ticaretini canlandıracak, ekonomik kalkınmayı hızlandıracağız. Ulaşılabilir bir İzmir ile sadece ticaretimizi değil, aynı zamanda şehir içi ve şehirler arası bağlantıları güçlendirerek, sevdiklerimize ulaşmamızı da kolaylaştıracağız. Yeni ulaşım hatları, modern altyapı projeleri ve turizmi canlandıracak yenilikçi adımlarla, İzmir'in her köşesinin tüm İzmirliler için daha da yaşanabilir, daha erişilebilir hale getirilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

KALKINMANIN MERKEZİ

Dağ, 13 Şubat'ta vizyon projelerinin bir kısmını açıkladıklarını hatırlatarak, "İnşallah bu projelerimizle üreten bir İzmir vizyonuyla, tarımdan sanayiye, teknolojiden sanata kadar her alanda yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. İzmir'in bu potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek adına gerekli tüm adımları atacak, şehrimizi dünya çapında bir marka haline getirecek projelerimizi hayata geçireceğiz. İzmir, inovasyon ve üretimle anılan, kalkınmanın merkezi olacak" diye konuştu.

Menderes ilçesi için de proje ve çalışmalarının hazır olduğunu vurgulayan Dağ, "Öncelikle, ilçemizde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri olan doğalgaz erişimi konusunda müjdeli haberlerim var. Merkez mahallelerimizde doğalgaz erişim oranımız şu an itibariyle yüzde 69 seviyelerinde. Söz veriyorum, 1 Nisan'dan sonra merkezde doğal gaz erişim oranını yüzde 100'e çıkartacağız. Özdere ve Gümüldür bölgelerimizde de doğal gaz erişimi konusunda hiçbir sorun kalmayacak" dedi.

BOZUK YOL KALMAYACAK

Bir diğer önemli sorunun ise ulaşım olduğunu belirten Hamza Dağ, "Yaz aylarında Gümüldür'e giden yol üzerinde yoğunluklar meydana geliyor. Bu sorunu çözmek adına, sahil yolumuzu genişleteceğiz ve Gümüldür'e giden yolu duble yol haline getireceğiz. Böylelikle, yaz aylarındaki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve siz değerli vatandaşlarımızın daha rahat bir ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, ilçemizdeki bozuk yolların tamamını onaracağız, böylece yolculuklarınız daha konforlu ve güvenli hale gelecek. Görece Ata Mahallemizde, gençlerimizin ve sporcularımızın kullanımı için modern bir stat yapmayı planlıyoruz. Projesi hazır ve 1 Nisan'dan sonra hemen inşa çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.