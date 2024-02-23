Dedeye torundan kurşun

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesini koşar adımlarla gelerek tabancayla bacağından vurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17), zile basıp ardından saklandı. Bir süre sonra kapıyı açan dedesi M.A.'yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu. Dede M.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltında olan K.E.K'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.