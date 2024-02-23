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Haberler İzmir “Hemşehrilerim bana ben onlara inanıyorum”

“Hemşehrilerim bana ben onlara inanıyorum”

HABER MERKEZİ
“Hemşehrilerim bana ben onlara inanıyorum”

CUMHUR İttifakı'nın AK Partili İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, Egekent Yerleşim Birimi'ndeki saha çalışmalarında, esnaf ve muhtarlara projelerini anlattı. Bölgedeki esnafları tek tek ziyaret ederek ellerini sıkan ve sohbet eden Gökçekaya, gerçekleştireceği projelerin de şifrelerini verdi.

KARŞILIKLI GÜVEN

VATANDAŞLAR, Gökçekaya'yı gördüklerine sevindiklerini ifade ederken çıktığı yolda başarı dileklerini de ilettiler. Murat Gökçekaya, kendisine gösterilen ilginin şahsını mutlu ettiğini ve şevk verdiğini ifade ederek, "Onlar bana, ben onlara inanıyorum. Sevgi ve güven karşılıklı olunca, olduğun her yer cennet misali olur. Sevgili hemşehrilerimizin yüreğinden bize nakşeden bu muazzam enerjiyle ilçemizi 'Gerçek Belediyecilik' ile tanıştıracağız. Halkımız teveccüh gösterir de göreve geldiğimizde, hemen düğmeye basacak sorunları gidermek için onlarla birlikte çalışacağız. Sözümü verdik. İlçemize ve mahallelerimize hizmet belediyeciliği ile çağ atlatacağız" dedi.

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