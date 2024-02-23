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Haberler İzmir İzmir'de 11 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 11 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde atık yağlardan sahte akaryakıt yaparak satan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Tesiste yapılan aramada 11 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

DHA
İzmir’de 11 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir''in Kemalpaşa ilçesindeki bir tesiste atık yağları çeşitli işlemlerden geçirerek akaryakıta dönüştürüp, satan 5 şüpheli gözaltına alındı. Tesisteki aramada 11 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kemalpaşa Halilbeyli Mahallesi'ndeki bir tesiste sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin atık yağları çeşitli işlemlerden geçirerek akaryakıta çevirdikten sonra kapalı kasa kamyonetlerle Bornova ilçesi Pınarbaşı ve Işıkkent bölgelerindeki kamyon ve TIR garajlarında sattığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, dün tesise operasyon düzenledi. Operasyonda tanklar içerisinde toplam 11 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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