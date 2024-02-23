İzmir’de sokak ortasında vahşet! Tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de saat 10.00 sıralarında, Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta korkunç bir olay meydana geldi. F.M. ile Fırat Yurteri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile F.M., çıkardığı tabanca ile Yurteri'ne 4 el ateş etti.

Sırtına isabet eden kurşunlar Yurteri ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yurteri, kurtarılamadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakini Nilüfer Barut (41) ise "Çok sayıda silah sesi duydum ama kim tarafından vurduğunu görmedim" dedi. Soruşturma sürüyor.