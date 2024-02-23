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Haberler İzmir İzmir'de sokak ortasında vahşet! Tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

İzmir'de sokak ortasında vahşet! Tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde 32 yaşındaki Fırat Yurteri tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisinin yakalaması için çalışma başlatıldı.

DHA
İzmir’de sokak ortasında vahşet! Tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de saat 10.00 sıralarında, Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta korkunç bir olay meydana geldi. F.M. ile Fırat Yurteri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile F.M., çıkardığı tabanca ile Yurteri'ne 4 el ateş etti.

Sırtına isabet eden kurşunlar Yurteri ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yurteri, kurtarılamadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakini Nilüfer Barut (41) ise "Çok sayıda silah sesi duydum ama kim tarafından vurduğunu görmedim" dedi. Soruşturma sürüyor.

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