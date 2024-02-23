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Haberler İzmir İzmir'deki FETÖ operasyonunda 23 kişi yakalandı

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 23 kişi yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

AA
İzmir’deki FETÖ operasyonunda 23 kişi yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarının da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde sivil ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilmiş 15 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.

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