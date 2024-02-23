İzmir’in kurtuluş günü KAAN’la kutlanacak

Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından, dünya basınında da geniş yer buldu. Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alırken gece gündüz demeden büyük özveri ile çalışan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, YENİ ASIR'a özel açıklamalarda bulundu.

"GURUR GÜNÜMÜZ OLDU"

"KAAN'ın havalandığı an gurur günümüz oldu" ifadesini kullanan Kotil, "KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bizim için o 13 dakika 13 yıl gibi geçti ama övünçle, gururla izledik. Türk milleti olarak ne kadar kendimizle gurur duysak azdır. Bu önemli projede bizleri hiç ama hiç yalnız bırakmayan ve sonsuz desteğini esirgemeyen, arkamızda duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve aileleri adına da ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 2028 yılında 20 adet muharip uçak KAAN'ın TSK'nın Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceğini müjdeleyen Kotil, İzmirlilere de ayrı bir müjde verdi.

İzmir ve İzmirlilere selamlarını ileten Kotil, "Her 9 Eylül'de İzmir semalarında Hava Kuvvetleri'nin uçaklarının gösterisi büyük övgü ve gururla izlenir. Bu nedenle inşallah 2028 yılında Milli uçağımız KAAN İzmir semalarında uçacak. 7'den 70'e herkesin ilgiyle izlediği savaş uçaklarımızın gösteri uçuşlarını artık KAAN'ın pilotları yapsın istiyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan Temel Kotil, şu anda deneme uçuşunda yabancı menşeli motor kullanıldığını ancak 2028 yılında tüm Milli uçakların motorlarının yerli ve milli üretim olacağını açıkladı.