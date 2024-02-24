Akıllı tuvaletler neden kaldırıldı !

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Urla'da Tanju Okan Parkı yakınındaki akıllı tuvaletleri kaldırması tepki çekti. Urla İskele'ye yürüyüş yapıp hava almak için her gün yüzlerce kişinin geldiğini aktaran çevre sakinleri, tuvalet ihtiyaçlarını karşılayan yerin kaldırılmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Vatandaşlar, "İnsanlar Urla İskele'ye geldiklerinde tuvalet ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak?" diyerek isyan etti. Çevre sakinleri, "Büyükşehir, yerel seçimler öncesi buradaki akıllı tuvaletleri kaldırarak bizleri ve ilçeye gezmeye gelen vatandaşları mağdur etti. Bu tuvaletler görüntü kirliliği ya da birilerini rahatsız ettiği için mi buradan kaldırıldı? Özellikle engellisi, yaşlısı bu tür durumlarda ne yapacak? İnsanlar acil tuvalet ihtiyaçları olduğunda dükkan dükkan dolaşıp mı bu sorunlarını çözecek? Tekrar eski yerine konulmasını istiyoruz" dedi.