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Haberler İzmir İzmir'de 6 saatlik su kesintisi 24 Şubat Cumartesi

İzmir'de 6 saatlik su kesintisi 24 Şubat Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 24 Şubat Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de 6 saatlik su kesintisi 24 Şubat Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 24 Şubat Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de 6 saatlik su kesintisi 24 Şubat Cumartesi

BAYRAKLI MANSUROĞLU, MANSUROĞLU MAH
24.02.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA DOĞANLAR, MEVLANA
24.02.2024 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI KUŞÇUBURUN
24.02.2024 saat 08:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 6 saatlik su kesintisi 24 Şubat Cumartesi

MENEMEN IRMAK, GÖLCÜK, YEŞİL PINAR, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK
23.02.2024 saat 17:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BALABANLI, BOZCAYAKA, KAZANLI, BEYAZITLAR, OCAKLI, KÜÇÜKAVULCUK
24.02.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ OCAKLI
24.02.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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