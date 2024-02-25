‘Çalışmadan kazanılmaz’

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile Kemeraltı'nda vatandaş ve esnafla buluştu. Tarihi çarşıda bir esnafla sohbet eden Dağ, daha önce yaptığı Kemeraltı ziyaretinden sonra başka bir adayın gelip gelmediği sordu. "Hayır" cevabını alan Dağ, "Neredeler? Adamlar çalışmadan kazanmaya çalışıyor" dedi. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Kemalpaşa ilçesinde katıldığı bir programda da kreş müjdesi verdi.

'BÜYÜK İHTİYAÇLAR VAR'

Öte yandan Hamza Dağ, "Bizi kültürsüz görürler, bizi sıradan görürler ama en güzel kütüphaneler AK Parti belediyelerin olduğu yerdeki kütüphanelerdir. Ancak bir kez daha söylüyorum İzmir'de bir tane kütüphane yok" dedi. Kemalpaşa'da Erzurum Oltulular Derneği'ni ziyaret eden Dağ'a, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Cumhur İttifakı Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar ve AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar eşlik etti.

'İZMARKETLER YAPACAĞIZ'

Kreşlerin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dağ, "Her mahalleye belki yetişmez ama 3-4 mahallede bir kreşler açacağız. Mahallelere İzMarketler yapacağız. Bu marketler ücretli olmayacak. İzmirim Kart'ı bu marketlerde kullanılabilir hale getireceğiz. O kartlara yüklediğimiz yardımlarla gidip o marketten istediği alışverişi yapacak" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DE BİR TANE KÜTÜPHANE YOK"

TÜM Türkiye'yi gezdiğini belirten Dağ, İzmir için çok üzüldüğü, "Niye yok" dediği konulardan birinin kütüphane olduğunu vurguladı. Dağ, "Fatih Belediyesi'nin yaptığı 20'ye yakın kütüphane var. Gençler sırada bekliyor, insanın oturup sabahtan akşama kadar sadece kitap okuyası geliyor. Ancak İzmir'de bir tane yok. Bizi kültürsüz görürler, bizi sıradan görürler ama en güzel kütüphaneler AK Parti belediyelerin olduğu yerdeki kütüphanelerdir. Ancak bir kez daha söylüyorum İzmir'de bir tane kütüphane yok" dedi.