“Konak’ın her köşesine hizmet götüreceğiz”

22. Dönem Mardin Bağımsız Milletvekili Süleyman Bölünmez'in ev sahipliğinde, İzmir'de 'Mardinli Hemşehri Buluşması' düzenlendi. Buluşmaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç katıldı.

İZMİR'İN KALBİ KONAK

BURADA konuşan Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da konuşmasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yapılan yatırımların bölgelerin yeniden canlandığını gösterdiğine işaret etti.

Çankırı, 'Kızımız, ablamız, hanım ağamız hoş geldin Ceyda', 'Mardinliler kızlarının yanında' yazılı afişler asılan salonda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Seçimi kazanması halinde Konak'ın her alanda gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade eden Çankırı, "İzmir'in kalbi Konak'ta bütün paydaşlarla, özellikle de sizlerle buranın temel sorunlarına, konularına duyarlı olarak sağlıklı bir şekilde yol alacağız. Sizlerden aldığımız güçle Konak'ın her köşesinde hizmete dair iz bırakacağız" dedi.