AK Partili Çankırı’dan Mutlu ve Serter’e 8 Mart çağrısı: Siyasete kahve molası verelim

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın adaylara Konak Meydanı'nda kahve içmeye davet etti. Çankırı, "Gelin siyasete iki saat kahve molası verelim, kadınlar olarak dayanışmanın örneğini gösterelim" dedi.

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, yerel seçim gündemini değerlendirdi. Sahada vatandaşın teveccühünün üst düzeyde olduğunu kaydeden Çankırı, kapsayıcı bir sevgi dili üzerine seçim kampanyasını inşa ettiklerini söyledi. Birlik ve beraberlik çağrısının hakim olduğu söylemlerini Konak'ın 112 mahallesinde projelerle desteklediklerini açıklayan Çankırı seçmenle olan ilişkilerinin pozitif mesajlar üzerine kurulu olduğunu kaydetti. Çankırı, "İlçenin en önemli sorunlarının başında alt yapı, kentsel dönüşüm ve otopark eksikliği var. Ayrıca Konak o kadar stratejik bir ilçe. Burası sanatsal, tarihi, bilimsel, arkeolojik ve kültürel rotanın durağını oluşturuyor. Bu sebeple kültürel mirası geri kazanmak için de titizlikle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'KAHVE BAHANE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ ŞAHANE'

Katıldığı yayınlarda muhalefet partilerin kadın adaylarını kahve içmeye davet ettiğini dile getiren Çankırı, "Daha önceden de kahve içmeyi teklif ettim. 'Kadın adaylar olarak birlikte kahve içelim' davetimi yineliyorum. Eğer diğer adaylar da kabul ederse 8 Mart'ta siyasete iki saat vermek adına kendilerini Konak Meydanı'nda kahve içmeye davet ediyorum. Böylelikle İzmir'in her zamanki gibi demokratikliğini ve çağdaşlığını kadınların olduğu yerde adaletin ve zarafetin olduğunu göstermek adına bir araya gelmek isterim. Neticede hepimiz kadınız, kimimiz anneyiz. Hepimizin yaşadığı yer için hassasiyetleri var. Dolayısı ile bunu bir yarış olarak görmüyorum" dedi.

'HİZMET YARIŞI OLACAK'

Öte yandan Çankırı CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu ve İYİ Partili Huriye Serter ile ilgili yaptığı değerlendirmede yerel seçimlerin bir hizmet yarışı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Nilüfer Hanımla tanışmıyoruz. Ama Huriye Hanımla hem STK hem de kıymetli vekilimizin eşi olması nedeniyle tanışıyoruz. Huriye Hanım bir STK'cı olarak çok bağımsız ve tarafsız davranmıştır her zaman. Adaylık durumuna şaşırdım ama keyifli bir seçim olacak. Kadın kadının rakibi değil dostu olur. Bu partiler arasında bir hizmet yarışı, biz de hizmette yarışacağız."