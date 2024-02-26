Oğlu için yeniden üniversitede

Sendrom nedeniyle genel gelişim geriliği olan, 37 derece ateş nöbetleri geçiren, konuşmakta zorluk çeken 5 yaşındaki Bahadır için asıl mesleği öğretmenlik olmasına rağmen İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde okumaya başlayan Buket Aslan, anne sevgisinin her zorluğun üstesinden geleceğini bir kez daha kanıtladı. Buket-Recep Aslan çiftinin ilk çocukları olan minik Bahadır, İzmir'de dünyaya geldi. Bahadır'da olası bir hastalıktan şüphe eden Aslan çiftinin bu endişesi, maalesef doğru çıktı. Yapılan testler ve incelemeler sonunda, Bahadır'a nadir hastalıklar sınıfına giren 'Coffin-Lowry sendromu' teşhisi konuldu.

'NADİR BİR SENDROM'

Çocuğuyla daha sağlıklı ve faydalı bir şekilde ilgilenmek için kapsamlı bir fizyoterapi eğitimi almaya karar veren anne Aslan, tekrar eğitime başladı. Buket Aslan, "Coffin- Lowry, dünya genelinde nadir görülen ve her çocukta farklı şekilde etki gösteren bir sendrom. Bahadır'ın fiziksel yönden geri kalmaması adına çok dikkatli davranmak zorundayız. Örneğin; oğluma hazır gıdalar yedirmiyorum, neredeyse hiç ekran izletmiyorum. Onun sosyalleşmesini çok önemsiyorum" dedi. Bahadır'a asla hasta bir çocuk gibi davranmadığını söyleyen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızımızla oğlumuz evde gayet iyi anlaşıyor, çeşitli oyunlar oynuyorlar. Kızım 3,5 yaşında ama kardeşinin durumunun biraz farkında. Şu anda ikinci sınıfta eğitimime devam ediyorum. Ben okuldayken annem ve babam ilgileniyor. Bana hiç zor gelmiyor, çünkü çocuklarımı seviyorum."

KIZINI KİTAPLA YAŞATIYOR: BİR DENİZ MASALI

İzmir Yaşar Üniversitesi mezunu Deniz Simge Oriyaşın, geçtiğimiz sene mücadele ettiği yumuşak doku kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Annesi Filiz Oriyaşın'ın kızının anısını yaşatmak ve bu hastalıkla savaşan gençlere ve ailelerine umut olmak için Deniz'in günlüklerini ve kendi yazdıklarını birleştirerek hazırladığı "Bir Deniz Masalı" adlı kitabı yayınladı.

GÜNLÜKLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Deniz Simge Oriyaşın, 2021 yılında kafasında yer alan şişlik nedeniyle hastaneye gitti. Uzun araştırmalar sonucu Oriyaşın'in sol uyluk kemiğinde tümör tespit edildi ve kendisine yumuşak doku kanseri teşhisi konmasıyla zorlu mücadeleye başladı. Fakat tüm hayata tutunma çabalarına rağmen, 11 Ağustos'ta hayata gözlerini yumdu. Anne Filiz Oriyaşın, Deniz'in vefatından sonra günlüklerini buldu. Hem Deniz'in günlüklerini hem kendi yazdıklarını birleştirerek oluşturduğu "Bir Deniz Masalı" adlı kitabını bu ay yayımladı.

'HERKES ÖĞRENSİN İSTEDİM'

Kitabı 4 ayda yazdığını söyleyen anne Filiz Oriyaşın, "Deniz okuma yazmayı öğrendiğinden beri günlük yazıyor. Kızımı kaybettikten sonra ben de yazmaya başladım. Bu acıyla başa çıkabilmek için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Herkes Deniz'in mütevazi hayatını, güzel yaşamını, azmini ve çabasını öğrensin istedim. Birkaç denemeden sonra bir yayıneviyle anlaştım. Editör Deniz'in mücadelesine hayran kaldı. Bu süreçte hepimiz psikolojik destek aldık. Kanserin beynine sıçraması şanssızlığı oldu, zaman zaman atakları oldu. En zor yumuşak doku tümörlerinden biriydi. Bu kadar zorluğa rağmen iki bölüm bitirdi. Eğitim aşkıyla devam etti, hayata tutundu. Hayat güzel, gençler ufacık şeyler için kendilerini üzmesinler" diye konuştu.