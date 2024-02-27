“Acımızı sahiplenen herkese minnettarız”

İZMİR'İN Konak ilçesinde, Ziynet Zerkin (60), 1 ay önce bulunan insan iskeletinin DNA tespitine göre, kızı Ezgi Özarslan'ı (31) öldürüp kaçan damadı Deniz Özarslan'a (36) ait çıkması üzerine ilk kez konuştu. Acılı anne sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2 yıldır failin bulunması ve adaletin sağlanabilmesi çaba harcıyoruz. Mücadelemizde bizi bir gün olsun yalnız bırakmayan ve acımızı kendi acısıymışçasına sahiplenen herkese minnettarız. Umarım hiçbir kadının hayallerinin yarım bırakılmadığı adil bir dünyaya uyanabiliriz" dedi.