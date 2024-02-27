Geleceğe Koşan Mutlu Torbalı Torbalı için 15 başlıkta 114 dev proje

Binlerce vatandaşın katıldığı lansman toplantısında Torbalı için 15 ana başlıkta toplam 114 proje açıklandı. Yoğun ilgi ve katılımdan dolayı salona sığamayan vatandaşlar programı salon dışına konulan dev ekranlardan takip ettiler. Çağlar, insan ve hizmet odaklı projelerle, şeffaf ve adil bir belediyecilik anlayışını inşa edeceklerini, Torbalı'nın 60 mahallesine ihtiyaçlarına uygun projeler geliştireceklerini, yerel ve genel iktidarı bir araya getirerek Torbalı'da yeni bir hikaye yazacaklarını belirtti. Lansman toplantısına önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve partililer katıldı.

YEŞİLKÖY'DEN SAĞLIK'A KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ ULAŞIM

Torbalı için 15 ana başlıkta toplam 114 proje açıklayan Çağlar'ın ilk projesi ulaşım konusunda oldu. Yeşilköy Kavşağı'ndan Sağlık Mahallesi'ne kadar kesintisiz bir ulaşımın olacağını belirten Çağlar, "İzmir-Aydın otoyolunun Torbalı ilçe sınırları içerisinden geçen bölümünde birçok çalışma gerçekleştirdik. Torbalı-Kemalpaşa Kavşağı'nı kısa bir sürede tamamlayarak hizmete açtık. Yeni dönemde bu yolda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız ile birlikte 9 yeni kavşak düzenlemesi yapacağız. 2 adet battı-çıktı inşa ederek kesintisiz ve güvenli bir ulaşım sağlayacağız. Yan yollar, refüj düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları ve modern bir otomasyon ışıklandırma yapacağız." dedi.

PANCAR-AYRANCILAR OTOYOL BAĞLANTISI

İzmir-Aydın Otoyolu'na Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yeni bir iniş istasyonu yapacaklarını belirten Çağlar, "İzmir-Aydın Otoyolu'na yeni bir iniş istasyonu yapılmasını sağlayacağız. Bu projemizle Ayrancılar Kavşağı'nı rahatlatacağız ve bölgemizdeki fabrikalarımıza lojistik avantajlar sağlayacağız. Pancar, Ayrancılar ve Yazıbaşı bölgemizde ulaşım ağımızı geliştiriyoruz." dedi.

İZBAN HATTINA 3 YENİ ALTGEÇİT GELİYOR, ŞEHİRİÇİ ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLÜYOR TRAFİK MASTER PLANI HAZIRLANIYOR

İlçenin içinden geçen İZBAN hattında daha önceden AK Partili belediye döneminde 2 altgeçit inşa edip kullanıma açtıklarını hatırlatan Çağlar, "Yeni dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve TCDD ile birlikte Torbalı Mahallesi Gökdağ Sitesi önünde, Ertuğrul Mahallesi ile Muratbey Mahallesi'ni birbirine bağlayan PTT önünde ve Tepeköy Mahallesi ile Muratbey Mahallesi'ni birbirine bağlayan Fen İşleri Müdürlüğümüzün önünde olmak üzere 3 adet yeni altgeçit inşa edeceğiz." ifadesinde bulundu. Çağlar, Torbalı Şoförler Odası ile eş güdüm halinde, ilçede büyük bir problem haline gelen şehir içi ulaşım sorununu da çözeceklerini vurguladı. Trafik konusunda uzman ekiplerin kent trafiğini sürekli gözden geçireceğini belirten Çağlar, "Alternatif yol ve güzergah planları ile şehir içi trafik yoğunluğunu çözüme kavuşturacağız" dedi.

FETREK ÇAYI VE SULTANLAR VADİSİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK, MOSKOF ÇAYI ISLAH EDİLECEK

Fetrek Çayı ve Sultanlar Vadisi projesine kaldıkları yerden devam edeceklerinin sözünü veren Özgür Erman Çağlar, "2014-2019 döneminde Torbalı Belediyesi'nin AK Parti kadroları tarafından yönetildiği süreçte bizim başlattığımız ve birinci etabı tamamlanan bu proje, maalesef akamete uğramış ve kaderine terk edilmişti. 22 kilometre uzunluğundaki bu alanda ıslah çalışması yapılarak rekreasyon aşamasına gelinen bu projeye yeni bir soluk getiriyor, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte ikinci etabı başlatıyoruz. 1.8 milyon metrekarelik alanda bisiklet ve yaya yolu, izci kamp alanı, gençlik kamp alanı, macera parkı, piknik alanları, mini hayvanat bahçesi, gösteri merkezi, kır düğün salonları, kafeterya ve restaurantları ile yeni bir yaşam vadisi inşa edeceğiz" dedi. Çağlar ayrıca, Moskof Çayı'nın ıslah edilerek, olası bir su taşkınının önüne geçileceğini söyledi.

ATATÜRK-KARŞIYAKA-ÇAYBAŞI MESİRE ALANI YAPILIYOR. MURATBEY VE TORBALI MAHALLESİ'NE YENİ NESİL KENT PARKLARI, 10 YENİ REKREASYON GELİYOR

30 bin metrekarelik bir mesire alanını Atatürk-Karşıyaka ve Çaybaşı mahallelerinde yaşayanlar için inşa edeceklerini belirten Çağlar, "Burada bulunan derenin ıslahını gerçekleştirirken aynı zamanda o alanda vatandaşlarımıza güvenli bir dinlenme alanı ortaya çıkaracağız. İlçemizde birlikte zaman geçireceğimiz, kültürel ve sosyal aktivitelerimizi gerçekleştireceğimiz yeşil alanları artırıyoruz. Muratbey ve Torbalı Mahallelerimize yeni nesil kent parkları kazandıracağız. Oksijeni bol ve temiz bir havaya sahip Torbalı'yı oluşturacağız. Ayrancılar Suyunbaşı, Üçpınarlar Vadisi, Alpkent Millet Bahçesi gibi atıl durumda bırakılan yeşil alanlar elde geçirilerek, tekrardan hemşehrilerimizin kullanımına açılacak. Ayrıca Tepeköy, Yedieylül, Subaşı, Yazıbaşı, Karakuyu, Pancar, Dağtekke, Özbey, Dirmil ve Ahmetli'de 10 yeni rekreasyon alanını ilçemize kazandıracağız. Böylelikle hemşehrilerimize nefes aldıracağız" dedi. Çağlar ayrıca Ayrancılar-Yeşilköy bölgesindeki Efeoğlu Mesire Alanı'nı tekrardan belediyeye kazandırarak, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin keyifle vakit geçirebileceği bir macera parkı haline getireceklerini söyledi.

DOĞAL GAZ TÜM KÖYLERE ULAŞACAK, FİBER İNTERNET ALTYAPISI HER YERDE OLACAK

Yeni dönemde tüm köyler de dahil olmak üzere Torbalı'da doğal gaz ulaşmayan bölge kalmayacağını belirten Çağlar, ayrıca internet altyapısında sorun yaşayan hiçbir mahallenin kalmayacağını, fiber altyapıyı Torbalı'daki bütün mahallelere ulaştıracaklarını söyledi.

TAKDİR BELGESİ ALANLARA BİSİKLET, ÜCRETSİZ LUNAPARK

İlköğretimde takdir belgesi alan tüm öğrencilere bisiklet hediye edeceklerinin sözünü veren Çağlar, "İlköğretimde takdir belgesi alan yavrularımızın bisikleti bizden olacak. Ayrıca bisiklet kullanan vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlayacağız. İlk etapta Cumhuriyet Mahallesi ve Muratbey'den Metropolis Antik Kenti'ne uzanan bisiklet yolu yapacağız. Torbalı ve Ayrancılar'da olmak üzere 4-12 yaş arası çocuklarımıza ücretsiz hizmet verecek iki adet lunapark kuracağız." dedi.

ÇOK AMAÇLI SALONLAR

Ayrancılar, Pancar, Yazıbaşı, Karakuyu, Özbey, Çaybaşı, Subaşı ve Torbalı merkezde olmak üzere 10 adet çok amaçlı salon inşa edeceklerini belirten Çağlar, "Bu salonlarımızı hemşehrilerimizin kültürel etkinliklerinde ve en mutlu günlerinde kullanmak üzere hizmetlerine sunacağız. Sivil toplum kuruluşlarımıza ve hemşehri derneklerimize bu alanları ücretsiz olarak tahsis edeceğiz." dedi.

TRAVMATİK ACİL DURUM HASTANESİ

İlçeye 250 yataklı Türkiye'nin en modern Devlet Hastanelerinden birini ve Diş Hastanesiyle birlikte birçok sağlık merkezini kazandırdıklarını hatırlatan Çağlar, "Yeni dönemde sanayi kenti Torbalı'mız ile birlikte İzmir, Manisa, Aydın'a hizmet verebilecek olan 10 bin metrekarelik alan içerisindeki Travmatik Acil Durum Hastanesi'ni Sağlık Bakanlığımız ve bir üniversite işbirliğiyle kazandıracağız. Bu hastanede bölgede bulunan iş kazalarında ve trafik kazalarında oluşan acil durumlara müdahale edilecek. Bu hastanemizde el ve mikro cerrahi, plastik cerrahi ve yanık ünitesi bulunacak" dedi.

AYRANCILAR'A SAĞLIK KOMPLEKSİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Çağlar, Sağlık Bakanlığı ile birlikte Ayrancılar'a kazandıracakları 14.000 metrekarelik alan içerisindeki Sağlık Kompleksi'nde, Ayrancılar Semt Polikliniği, 112 Acil Sağlık birimi ve 9 Aile Hekimli Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı ile birlikte Torbalı'ya ikinci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni kazandıracaklarını belirten Çağlar, "Ayrancılar'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi hizmete açacağız. Tam donanımlı olacak olan bu hastanemiz tüm bölgeye hizmet verecektir" dedi.

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ, GEZİCİ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ

2014-2019 döneminde Gezici Sağlık Hizmetlerini ve Evde Bakım Hizmetlerini başlattıklarını hatırlatan Çağlar, "Maalesef bizim başlattığımız bu hizmet, bizden sonra aynı nitelikte devam ettirilemedi. Yeni dönemde Gezici Sağlık Hizmetleri ekip sayısını artıracak, evde sağlık hizmeti bekleyen tüm hemşehrilerimize ulaştıracağız. Ayrıca Torbalı'mıza yeni bir hizmet daha kazandırıyoruz. İlçe merkezine gelmekte zorluk çeken ve merkeze uzak mahallelerde yaşayan tüm vatandaşlarımız için Gezici Diş Sağlığı Hizmetini başlatacağız. Mobil araçlarımızla mahalle mahalle gezerek diş taramalarını gerçekleştireceğiz" dedi.

5.000 SOSYAL KONUT

TOKİ ile birlikte ilçeye 3.000 sosyal konut kazandırdıklarını hatırlatan Çağlar, "İlçemize 5.000 yeni toplu konut kazandırma hedefimiz var. Bunu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ Başkanlığımızla birlikte yapacağız. Müracaat için Torbalı'da ikamet şartı getireceğimiz bu konutlarla dar gelirli ve dezavantajlı vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız" dedi.

TORBALIM KART GELİYOR, EMEKLİ YAŞAM MERKEZİ KURULACAK

Torbalım Kart ile geliri asgari ücret altında olan vatandaşlara sunacakları alışveriş kartı ile mutfak masraflarına her ay destek olacaklarını söyleyen Çağlar, emekli yaşam merkezleri de kuracaklarını ifade etti. Bu merkezlerde emeklilerin hayatlarının ikinci baharını daha huzurlu ve sağlıklı geçirmeleri için el sanatları kursları, seminerler ve eğitimlerle buluşacaklarını belirten Çağlar, "Bu tesiste hoş sohbetler sizden çay ve kahveler bizden olacak. Emeklilerimize huzurlu bir ortam sağlayacağız." dedi.

ALZHEİMER VE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Engelli ve Alzheimer hastası vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde sosyalleşme ve kaliteli zaman geçirme imkanı sağlayacak Engelsiz Yaşam Merkezi kuracağız.

MEDİKAL YARDIM VE ÇÖLYAK GIDA DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi tüm engelli vatandaşlarımıza medikal yardım yapacağız. Ayrıca çölyak hastalarımıza ücretsiz gıda desteği vereceğiz.

GENÇLERİMİZE ÇEYİZ DESTEĞİ

Torbalı'da ikamet eden dar gelirli, yuva kuracak olan gençlerimizin bir beyaz eşyası bizden olacak.

YENİDOĞAN PAKETİ

Yeni doğmuş bebekler ve ailelerine yönelik ihtiyaçlarını gidermek için doğumun hemen ardından hediye paketi vereceğiz. Dünyaya ilk adım attıkları andan itibaren hemşehrilerimizin yanındayız.

DOST SOFRASI

İlçemizde yaşlı ve bakıma muhtaç olan vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek yardımı sağlamak için belediyemize ait bir gıda tesisi kuracağız.

HER YIL 5 YENİ OKUL

Torbalı'mıza toplamda 61 yeni okul kazandırdık. İlçemizde her yıl öğretim hayatına 3 bin minik evladımız katılıyor. Belediye olarak arsa üreterek Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte her yıl 5 yeni okulu ilçemize kazandıracağız.

ETÜT MERKEZLERİ

İlçemizde her yıl 6 bin öğrencimiz lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanıyor. Gençlerimize destek olmak için ücretsiz kurs imkanı sunan etüt merkezlerini Ayrancılar ve Torbalı'da açacağız.

MİLLET KÜTÜPHANELERİ

Bir tanesi öğrencilerimize 24 saat esasıyla hizmet verecek olan, ücretsiz çay ve ikramların bulunacağı yeni nesil kütüphaneler açacağız. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin de her zaman yanında olacağız.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİ

Amatör spor kulüplerimizi ve sporcularımızı ayni ve nakdi yardımlar ile daima destekleyeceğiz. Okullarımızın spor kollarına malzeme desteği vereceğiz. Spor hayatlarına profesyonel olarak devam etmek isteyen yetenekli gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Gençlerimizin çok vakit geçirdiği bir parkımıza kaykay pisti yapacağız.

AYRANCILAR'A YÜZME HAVUZU

Ayrancılar'ımıza Fırat Yılmaz Çakıroğlu Gençlik Merkezi ve modern bir futbol sahası kazandırdık. Şimdi de Gençlik ve spor Bakanlığımız ile birlikte kapalı bir yüzme havuzu kazandırıyoruz. Ayrıca kapalı yüzme havuzunun yanına iki adet tenis korku ve bir kütüphane inşa ediyoruz.

YENİ STADYUM, KAPALI SPOR SALONU, GENÇLİK MERKEZİ

Muratbey Mahallemizde bulunan stadyumumuzu yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile 2 bin kişilik yeni bir stadyum inşa ediyoruz. Ayrıca yanına bin kişilik kapalı spor salonu, 1200 kişilik salona sahip Gençlik Merkezi ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu, tenis kortu ve spor etkinlik alanlarını ilçemize kazandırıyoruz.

KADINLARA DESTEK OLACAK KREŞ HİZMETİ

Kadınlarımızın iş hayatında yanlarında olmak ve iş hayatına katılımlarını kolaylaştırmak için, bir tanesi 24 saat esasıyla çalışacak olan toplamda 5 adet kreş inşa edeceğiz.

KÜLTÜR GEZİLERİ

Belediyemizce düzenlenecek kültür gezileriyle Türkiye'deki önemli kültürel noktalara ücretsiz olarak geziler düzenleyeceğiz. Kadınlarımızın ev ve iş hayatının yorgunluğundan bir nebze de olsa uzaklaşmalarını sağlayacağız.

KADIN KOOPERATİFLERİ

Kadınlarımızın ekonomik hayattaki rollerini güçlendirmek için kooperatifler kuracağız. El emekleriyle ürettikleri ürünleri güç birliği yaparak maddi kazanca dönüşmesini Belediye olarak sağlayacağız.

KADINLARA İŞ HAYATINDA DESTEK VE EĞİTİM MERKEZİ

İlk defa kendi işini kuracak olan kadın girişimcilerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve KOSGEB ile belediyemiz bünyesinde kurulacak merkezde ayni ve nakdi destek almalarını sağlayacağız. Yine kuracağımız bu merkezle ilçemizdeki kadınlarımızın iş hayatına daha güçlü bir şekilde katılmaları, talep ve istek doğrultusunda ilgili tüm eğitimleri almalarını hedefliyoruz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YILLIK 10.000 TL BURS

2014-2019 AK Parti Belediyeciliği döneminde üniversiteli öğrencilerimize burs veriyorduk. Ancak bu uygulama bizden sonra kesildi. Şimdi kapsamı geliştiriyoruz. Torbalı'da ikamet eden ve örgün üniversite eğitimi gören tüm öğrencilerimize yıllık 10.000 TL burs vereceğiz. Lise ve üniversite öğrencilerimize aylık 5 GB internet paketi hediye edeceğiz. Grafiti sanatçılarımız için serbest duvarlar hazırlayacağız.

GENÇ KART

18-25 yaş arası gençlerimize belediyemiz sosyal tesislerinde kullanılmak üzere aylık 350 TL yükleyeceğimiz bir kart vereceğiz. Ayrıca bu kart ile gençlerimiz anlaşmalı birçok noktadan indirimli alışveriş yapabilecekler. Girişimci gençlerimize kurdukları işlerde kullanmak üzere Belediyemize bağlı paylaşımcı ofis hizmeti vereceğiz.

PAZARYERİ

Esnaf ve Sanatkarlar Odamız ile koordineli bir şekilde pazar esnafımızın yer sıkıntısını kalıcı olarak çözüme ulaştıracağız. Pazaryerini şehrin merkezine geri getireceğiz. İlçemize katlı otopark olarak da kullanılabilecek modern bir pazaryeri inşa edeceğiz.

YENİ SANAYİ SİTESİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan yer tahsisi sağlayacağız. İşyerlerinin yapımında da Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden kredi desteği temin ederek sanayi esnafımızı kira öder gibi işyeri sahibi yapacağız. Süreci Ticaret Odamız ve Esnaf Odamızın koordinasyonuyla yürüteceğiz.

YENİ KÜÇÜK MENDERES OSB ALANI

20 yılda yaptığımız büyük altyapı yatırımlarıyla birlikte, Torbalı'mız Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden biri haline geldi. Torbalı'yı otoyollarla, bölünmüş yollarla, hızlı tren hatlarıyla Ankara, İstanbul, İzmir Limanı'na ve havaalanına bağladık. İlçemizdeki mevcut fabrika sayısını bine, istihdam sayısını 65 bin kişiye çıkardık. Torbalı OSB'nin yeni gelişme alanı ile 64 yeni fabrikayı daha ilçemize kazandırıyoruz. Şimdi de Yeni Küçük Menderes OSB Alanı'nı Torbalı Ticaret Odamız ile birlikte hayata geçiriyoruz. 300 fabrika ile 25 bin yeni istihdamı ilçemize kazandırıyoruz.

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte Toprak Mahsülleri Ofisi'nin alım şubesi kalıcı olarak Torbalı'ya açılacak. Küçük Menderes Bölgesi'nin tamamına hitap edecek olup, buğday, mısır üretimi yapan çiftçilerimizin mahsulleri değerinde satılacaktır. Ziraat Odamız ile birlikte Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı'nı kuracağız. Çiftçilerimizi vereceğimiz bu hizmet ile bir karış toprağımızın bile verimsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz.

ÇİFTÇİYE GÜBRE VE FİDAN DESTEĞİ

Gübre desteği, çiftçilerimize vereceğimiz desteklerden sadece bir tanesi. İlçemizdeki tüm çiftçilerimiz belediyemizi her daim yanlarında görecek. Onları hiçbir anlamda mağdur etmeyeceğiz. Tarımın yoğun yapıldığı merkezi noktalara kantarlar kurulacak. Çiftçilerimize fidan desteği vereceğiz.

SOĞUK HAVA DEPOSU

Ziraat Odamız ile birlikte, belediyemiz tarafından yapılacak soğuk hava deposu sayesinde sebze-meyve üretimi yapan çiftçilerimizin mahsulleri korunacak, çiftçimiz ürünlerini değerinde satacak.

KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALLERİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Şu an yapılmakta olan tüm festivalleri daha etkin ve kapsamlı şekilde devam ettireceğiz. İlçemizde faaliyette bulunan tüm hemşehri derneklerinin katılımı ile her yıl kültür festivalleri düzenleyeceğiz. Ülkemizin tüm mozaiklerinin bir araya geldiği, kültürel değerlerin ve lezzetlerin buluşma noktası olacağız.

METROPOLİS ANTİK KENTİ UĞRAK NOKTASI OLACAK

Metropolis Antik Kentimizin tanıtımı için konser ve etkinlikler yaparak, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline getireceğiz. Antik kentimizi Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızla birlikte tur kapsamına aldırarak, ilçemizde kültür turizmini canlandırmayı hedefliyoruz.

TORBALI ARKEOLOJİ MÜZESİ KURULACAK

Torbalı Arkeoloji Müzemizi açacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte hayata geçireceğimiz bu müze ile Metropolis Antik Kenti'nden çıkarılan tarihi eserlerin Torbalı'mızda sergilenmesi sağlanacak.

YEREL SANATÇILARIMIZA DESTEK

İlçemiz çok büyüdü. Ulusal çaptaki yarışmalarda ilçemizin çok kıymetli evlatları ön plana çıkmaya başladı. Yerel sanatçılarımıza ayni ve nakdi destekler sağlayarak, kültür ve sanat çalışmalarında yanlarında olacağız.

İLÇE TİYATRO VE KONSERVATUVARI

Torbalı İlçe tiyatro ve konservatuvarını kuruyoruz. Amacımız gençlerimizin sanatı bir hobi olarak değerlendirmesi değil, bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri ve profesyonelleşmeleridir. Biz Torbalı'dan toplumun tamamına dokunabilecek Devlet Sanatçıları yetiştirmek istiyoruz.

KÖYLER, EKOLOJİK KÖY OLACAK

Doğa manzarası ve yeşilliği ile huzur bulunan tüm köylerimize yapacağımız dokunuşlar ile ziyaret edilecek gözde yerler haline getireceğiz. İzmir merkezden düzenlenecek ücretsiz turlarla köylümüzün alın teri mahsüllerinin, köy pazarlarında değerlendirilmesi sağlanacak. Bütün köylerimiz ekolojik köy haline getirilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde, gerekli emsal artışlarını uygulayarak, yapıların rayiç bedellerini göz önünde bulunduran kentsel dönüşüm uygulamalarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber hayata geçireceğiz.

TOR-KUT

Belediyemiz öncülüğünde, geniş ve ortak katılım ile tamamen gönüllülük esasına dayalı, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterecek arama kurtarma ekibi kurulacak.

BELEDİYEM YANIMDA UYGULAMASI

Bu uygulama ile hem kaynak israfının önüne geçecek, hem de en değerli şey olan zamanın israf edilmesini önleyeceğiz. Torbalı Belediyesi olarak geliştireceğimiz bu mobil uygulama ile hemşehrilerimizin belediye ile ilgili konuları belediye binasına gelmek zorunda kalmadan halledebilmesini istiyoruz. İş yeri açma ruhsatı, imar durum belgesi, beyan ve ödeme işlemleri gibi bir çok işlemin yapılabileceği bu uygulama aynı zamanda vatandaşımız ile belediye arasındaki ilişkinin online operatörler vasıtası ile sürekli canlı kalmasını hedefliyor. Bu aynı zamanda belediyecilikte şeffaflığımızın da en önemli göstergesi olacak.

TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Teknoloji atölyesi kuracağız. Bu atölyemizde Bilim ve Teknolojiye yatkın öğrenci ve gençlerimiz özel eğitimler alacak. Ulusal ve uluslararası bilim fuarlarına katılım yapılacak. Milli Teknoloji hamlesini destekliyoruz, Milli Savunma ve Uzay teknolojisi hedeflerine yeni cevherler kazandıracağız.

ÜCRETSİZ WİFİ İSTASYONLARI

Belirlediğimiz noktalara ücretsiz İnternet noktaları kuruyoruz. Vatandaşımız cep telefonuyla sadece kimlik numarasını girerek bu noktalardan İnternete bağlanabilecek. Belirlediğimiz en önemli nokta Sadık İleri Caddesi. Özellikle gençlerimizin sıklıkla vakit geçirdiği caddelerimizde vatandaşlarımız caddenin başından sonuna kadar İnternete bağlı bir şekilde yürüyebileceği bir Torbalı hayal ediyoruz.

GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK TOPLAMA MERKEZİ KURULACAK

Sıfır Atık Hedefimiz var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Geri Dönüşüm Toplama ve Ayrıştırma tesisini kuracağız. Bu tesiste kağıt, karton, plastik, cam ve metal ambalaj malzemeleri toplanarak ayrıştırılacak ve Milli Ekonomiye katkı sağlanacak.

ÇÖP KONTEYNERLARI YER ALTINA ALINACAK

Daha temiz, daha yaşanabilir Torbalı için merkez caddelerdeki çöp konteynerlerini yer altına alacağız

HAFRİYATLAR TAKİP EDİLECEK

Hemşehrilerimizin soluduğu hava bizim en önemli gündemimiz. Hafriyatların ne kadar toplandığını ve nereye döküldüğünü anbean takip edeceğiz. Hatta kuracağımız sistemle tüm hemşehrilerimiz de her zaman takip edebilecek. Biz buna katılımcı belediye anlayışı diyoruz