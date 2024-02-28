Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ’dan 50 bin sosyal konut müjdesi: Maliyetine vereceğiz

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir'in sorunlarına çözüm olacak projeleri sıralayan Dağ, kente 50 bin sosyal konut yaparak kentsel dönüşümü hızlandıracaklarını kaydetti.

"İLK GÜNDEN BERİ PARTİ LOGOSU KULLANMADIM"

Yerel seçim için saha çalışmalarına değinen Dağ, parti logosunu kullanmadan 4,5 milyon İzmirlinin tamamını kucakladığını dile getirdi. Dağ, "İzmir'in tamamını gezdiğimde ilk günden itibaren parti logosu kullanmadım. İzmir sokaklarını gezerken aslında gündem olmadı CHP yöneticileri bunu gündem yaptı. Çoğu hemşehrim bana bunu kullanmadığım için teşekkür etti. Parti ile de bir problemim yok, partimizde benim bu yapmış olduğumu problem yapmıyor CHP yöneticileri sadece problem yapıyor." dedi.

TRAFİK SORUNU 1. SIRADA

İzmir'in en önemli sorunlarının başında trafiğin geldiğini söyleyen Dağ, şöyle konuştu:

"Ben normalde sıralamayı daha farklı yapardım. 11 başlık koyduk. Sıralamayı daha farklı yapmak isterdim. Ben önce çevreden başlamak isterdim ya da önce kentin ekonomisini nasıl büyüteceğimden başlamak isterdim ama benim yapmış olduğum sıralama şehrin sorunlarının aciliyetine göre ve şehre göre yaptığım sıralama. Onun için ulaşımı, trafiği 1. sıraya koyduk. 2. planda bizim trafiği çözmemiz için kesinlikle yeni çevre yolunu yapmamız lazım."

50 BİN SOSYAL KONUT

İzmir'e 50 bin sosyal konut müjdesi veren Dağ şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte ya da yalnız olarak 50 bin tane sosyal konut üreteceğiz. Ürettiğimiz sosyal konutları maliyetine İzmirli hemşehrilerimize 5-10 yıl vadeli bir şekilde vereceğiz. Bunun için şartımız şu; 5 yıl İzmir'de ikamet etmek. Şehrin içini biraz rahatlatmamız lazım bu kentsel dönüşümü tam gerçekleştirmek için. 25 yılda, her 5 yılda 5 bin konut dönüşseydi şu an 125 bin konut dönüşmüş olurdu. Ben işimizin zor olduğunun farkındayım kentsel dönüşümde. Ama bu konuda da bizim 5 yılda 300'lü 500'lü sayılarla vakit geçirme lüksümüz yok."