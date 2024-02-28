Dersi sabote eden öğrencilere ceza

İZMİR Konak'ta, derste öğretmenlerinin karşısında dans ederek video çeken ve o anları sosyal medyada paylaşan öğrenciler tepki çekti. Konak'taki bir lisede iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek video çekti. Öğretmenin tüm uyarısına rağmen kayda devam eden öğrenciler, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Öğretmene saygısızlık içeren görüntülerle ilgili iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.