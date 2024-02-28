Eşlerin kavgası kanla son buldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir süredir anlaşmazlık yaşadığı için kocasından ayrı yaşayan üç çocuk annesi Özlem Çankaya, iş görüşmesine gitmek için evden ayrıldı. Bu esnada ayrı yaşadığı kocası Ahmet Çankaya, Özlem Çankaya'yı telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi.

Özlem Çankaya, iş görüşmesinden çıktığında ayrılmak istediği eşiyle karşılaştı ve bıçaklandı.

Eşinden red cevabı alan Ahmet Çankaya deliye döndü. Öfkeli koca evden aldığı bıçakla karısının iş görüşmesi yaptığı yere gitti.

Ahmet Çankaya, kıskançlık krizine girdiğini söyleyerek Özlem Çankaya'yı öldürdü.

TARTIŞMALARI BÜYÜDÜ

İş görüşmesinden çıkan talihsiz kadın, karşısında gördüğü eşi Ahmet Çankaya ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından Ahmet Çankaya karısını defalarca bıçakladı. Özlem Çankaya kanlar içerisinde kalırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karısını bıçaklayarak ağır yaralayan Ahmet Çankaya, polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, Özlem Çankaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çankaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Aydın'a getirildi.