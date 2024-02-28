İzmir’de 8 saate varan su kesintisi 28 Şubat Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesintilerin olacağı ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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