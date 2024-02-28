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Haberler İzmir İzmir'de 8 saate varan su kesintisi 28 Şubat Çarşamba

İzmir'de 8 saate varan su kesintisi 28 Şubat Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ
İzmir’de 8 saate varan su kesintisi 28 Şubat Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU kesintilerin olacağı ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’de 8 saate varan su kesintisi 28 Şubat Çarşamba

BAYRAKLI OSMANGAZİ
28.02.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ KARAOBA
28.02.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi 28 Şubat Çarşamba

BUCA UFUK
28.02.2024 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

KARABURUN İNECİK
28.02.2024 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

MENEMEN VİLLAKENT
28.02.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de 8 saate varan su kesintisi 28 Şubat Çarşamba

ÖDEMİŞ ÇAYLI
28.02.2024 saat 09:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI FEVZİ ÇAKMAK
28.02.2024 saat 08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

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