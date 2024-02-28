“İzmir’e hizmet dışında bir planımız yok”

CUMHUR İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Urla'da ziyaret ettiği Kızılay Engelsiz Urla şubesinde öğrencilerle bir araya geldi. Dağ, renkli ve keyifli anların yaşandığı ziyarette, şarkı söyleyen öğrencilere eşlik etti. Hamza Dağ'ın bir sonraki durağı Urla oldu. Burada ilk olarak Kızılay Engelsiz Urla şubesini ziyaret edem Dağ, engelli öğrencilerle bir araya geldi. Hamza Dağ'ı karşılarında görünce mutlu öğrenciler, sarılarak mutluluklarını dile getirdiler. Öğrenciler daha sonra enstrüman eşliğinde, sırayla şarkı söyleyip eğlenceli dakikalar geçirdiler. Hamza Dağ ise öğrenciler şarkı söylerken onlara eşlik etti.

EKRAN RESMİ YAPMIŞ

HAMZA Dağ ile daha önceden çekildiği fotoğrafını cep telefonunun ana ekranına koyan down sendromlu Selin Durgut o fotoğrafı gösterdi ve Dağ'a sarıldı. Dağ ve beraberindekiler daha sonra Urla Meydanı civarındaki esnafı ziyaret ederek, onların taleplerini dinledi. Dağ, "Bizim İzmir'e hizmet dışında bir ajandamız da yok, planımız da yok" dedi.

'TEKNOKENT OLUŞTURACAĞIZ'

DAĞ, Gaziemir'deki bir fabrikaya da ziyarette bulundu. Üretim tesisini gezen Dağ, işçilere selam vererek onların taleplerini dinledi. Dağ, İzmirli gençlerin okuduktan sonra başka şehirlerde iş aradığına dikkati çekti. Bu çerçevede yaptıkları çalışmalara da değinen Dağ, "İzmir'in bilişim alanında, inovasyon anlamında, tekno kent alanında ilerleme potansiyelinin olduğunu gördüm. Bunun için Urla Yüksek Teknoloji Enstitüsü içerisinde teknokent oluşturacağız" dedi.