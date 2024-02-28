KİRAZ Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Saliha Özçınar Kutlu, mahalle içi parke taşı döşeme çalışmalarını devam ettiğini belirterek, "Kiraz'dan Ankara'ya yol olacak şekilde yol hizmeti gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. Kiraz'da büyük bölümü köy statüsündeyken mahalleye dönüştürülen mahallerin yollarına kilit parke döşenmesi için Kiraz Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor.

TAŞ OCAĞI KURULACAK

İlçedeki yolların büyük ölçüde iyileştirileceğini belirten AK Partili Kiraz Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Saliha Özçınar Kutlu, "Köy statüsünden mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarında toplam 90 kilometrelik ham toprak yol var. Buralardaki uzak ve dağlık arazideki mahallelere hizmet götürmekte sıkıntı çekiyorduk. Vatandaşında yol konusunda ciddi problemleri vardı. 10 yılda yaklaşık iki milyon metrekare kilit parke taşı döşedik, örnek verecek olursak Kiraz'dan Ankara'ya yol olacak şekilde yol hizmeti gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2024 yılı içerisinde kendi taş ocağımızı kurmayı hedefliyoruz. Gelecek dönem vatandaşlarımızın ayağı çamura değmeyecek inşallah" dedi.

52 MAHALLE TAMAMLANACAK

Başta engelli, yaşlı ve hastaların evlerinin bulunduğu cadde ve sokaklar olmak üzere 52 mahallenin yollarının Haziran ayına kadar kilit parke taşı döşemeleri tamamlanmış olacak.