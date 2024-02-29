Baba cinayetinde şok bir gelişme

İZMİR'İN Güzelbahçe ilçesinde 30 yaşındaki oğlu Devrim Gürkan tarafından öldürülen balık restoranı işletmecisi Haşmet Gürkan (54) cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Devrim Gürkan

Sanık Devrim Gürkan'ın teslim ettiği bıçak ile cesedin altından çıkan diğer bıçağın ardından mutfakta sapları kanlı 2 bıçağın daha olduğu ortaya çıktı.

Anne Ayfer Gürkan son duruşmada 'mutfakta kaç kanlı bıçak gördünüz?' sorusu üzerine "Tezgahın üzerinde 2 tane meyve bıçağı vardı. Yıkadığım bıçakların sap kısmında kan vardı" dedi.

Haşmet Gürkan, bıçaklanarak öldürüldü.

Kızı Evrim Gürkan hakkında ise azmettirici, suça ortak olduğu iddiasıyla anne Ayfer Gürkan hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Öte yandan oğlunu cinayete azmettirdiği şüphesi ve suça ortak oldukları iddiası ile anne Ayfer Gürkan hakkında da soruşturma başlatıldı.