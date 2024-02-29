Hamza Dağ’ın ardından Cemil Tugay da açıkladı: Şato’da değil evimde oturacağım

KONUK evi olarak düzenlenen Şato Restoran, Tunç Soyer tarafından konut olarak kullanılıyor. Daha önce Hamza Dağ, Şato'yu konut olarak kullanmayacağını açıklamıştı. Şimdi de CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, başkan seçilirse konukevi olarak düzenlenen Şato Restoran'da kalmayacağını, kendi evinde yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

'BURASI TESİS OLMALI'

CEMİL Tugay, katıldığı bir programda bazı açıklamalar yaptı. Şato'yla ilgili de konuşan Tugay, "Başka bir ihtiyaç duymuyorum, kendi evimde oturmaya devam edeceğim. Şato Restoran ile ilgili İzmirlilerin bir hassasiyeti var. Buna çok saygı duyuyorum. Yine eskisi gibi halkın kullanımına açılan bir tesis olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.