İYİ Parti’li belediye çalışanı silah çekti

TİRE'DE, seçimlere sayılı günler kala sinirler gerildi. Büyükkale köy kahvehanesinde seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'den mevcut belediye başkanı Atakan Duran ile tartışan bir seçmene, Tire Belediyesi'nde çalıştığı iddia edilen Mahmut O. tarafından silah çekildi.

Salih Atakan Duran

ORTAM GERİLDİ

İDDİAYA göre, köy kahvesine gelen İYİ Partili başkan Salih Atakan Duran seçmen tarafından beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Duran'ın, geçen 5 yıl içinde sözlerini yerine getirmediğini savunan Ümit Ç. adlı seçmen başkanı eleştirmeye başladı. Başkan Duran ise topu büyükşehir belediyesine attı. Ortam gerildi. Başkan Duran'ın konvoyunda olduğu belirlenen belediye çalışanı Mahmut O. belindeki silaha davrandı. Araya giren köylüler ortamın daha da gerilmesini engelledi. Olay, adli makamlara yansıdı.