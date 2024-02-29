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Haberler İzmir İzmir'de facia! İki tırın arasında sıkışarak can verdi

İzmir'de facia! İki tırın arasında sıkışarak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen korkunç kazada 32 yaşındaki Gökhan Eren'in kullandığı araç 2 TIR'ın arasında sıkıştı. Kağıt gibi ezilen aracın sürücüsü Eren'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İHA
İzmir’de facia! İki tırın arasında sıkışarak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Kaza saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri çıkışında korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Gökhan Eren (32) idaresindeki otomobil, Ahmet K. idaresindeki tıra arkadan çarptı

İzmir’de facia! İki tırın arasında sıkışarak can verdi

Otomobilin arkasından gelen Mehmet B.'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı tır da otomobile çarpınca araç kağıt gibi ezildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de facia! İki tırın arasında sıkışarak can verdi

Polis yolda güvenlik önlemlerini sağlarken itfaiye ekipleri araçta sıkışan otomobil sürücüsünü çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Gökhan Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir’de facia! İki tırın arasında sıkışarak can verdi

Eren'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de facia! İki tırın arasında sıkışarak can verdi

Kaza nedeniyle çevreyolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılırken otomobile arkadan çarpan tır şoförü Mehmet B. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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