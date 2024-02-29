İzmir’de iki kardeş kaza kurbanı

İZMİR'DE, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle bariyere çarpan sürücü Ümit Şahin (22) olay yerinde, yanındaki ağabeyi Davut Şahin (26) ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Davut Şahin'in 1 Mart'ta nişanının olduğu, kardeşinin de bu nedenle Van'dan geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ümit Şahin'in, kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Sürücü Şahin, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi Davut Şahin ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Davut Şahin de kurtarılamadı.