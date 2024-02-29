  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de sahte alkol denetimi: 69 ton ele geçirildi

İzmir'de sahte alkol denetimi: 69 ton ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sahte alkole geçit vermeyen ekipler denetimlerini sürdürüyor. 114 eğlence mekanını denetleyen ekipler bir iş yerinde 69 bin 360 litre sahte alkol, 4 bin 308 şişelenmiş sahte alkol ve 5 bin 871 litre taklit etiketli sahte alkol ele geçirdi.

DHA
İzmir’de sahte alkol denetimi: 69 ton ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbaratlar neticesinde Şubat ayı içerisinde il genelinde sahte alkol üreten ve depolayan iş yerlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 69 bin 360 litre sahte alkol ile 4 bin 308 şişelenmiş sahte alkol ve 5 bin 871 litre taklit etiketli sahte alkol ele geçirildi.

Öte yandan, şubat ayında Konak ilçesinde bulunan eğlence mekanları da ekiplerce denetlendi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katıldığı denetimlerde, sahte içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla 114 eğlence mekanı kontrol edildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA