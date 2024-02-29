İzmir’de sahte alkol denetimi: 69 ton ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbaratlar neticesinde Şubat ayı içerisinde il genelinde sahte alkol üreten ve depolayan iş yerlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 69 bin 360 litre sahte alkol ile 4 bin 308 şişelenmiş sahte alkol ve 5 bin 871 litre taklit etiketli sahte alkol ele geçirildi.

Öte yandan, şubat ayında Konak ilçesinde bulunan eğlence mekanları da ekiplerce denetlendi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katıldığı denetimlerde, sahte içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla 114 eğlence mekanı kontrol edildi.