Kayıpların ‘Leyla Abla’sı

İzmir'in Konak ilçesinde oturan epilepsi hastası Murat Celayir, 23 yıl önce Ocak ayında ekmek almak için evden çıktı. Ancak eve geri dönmeyen Celayir için beraber yaşadığı ablası Leyla Nişlioğlu seferber oldu. Güvenlik güçleriyle her yere baktı ancak hiçbir sonuç alamadı. Kardeşinin fotoğraflarını bastırarak kapı kapı dolaştı. Fuarlarda "kayıp aranıyor" stantları açtı ancak tek bir ipucuna bile ulaşamadı.

Murat Celayir, 23 yıl önce kayboldu. Leyla Nişlioğlu, yıllardır kardeşinden bir haber bulmayı umut ediyor.

HER YERDEN İHBAR GELİYOR

Türkiye'nin her yerinden gelen ihbarları değerlendiren abla, Kıbrıs'tan gelen ihbara dahi umutla gitti. Sokaklarda ,metruk binalarda kardeşini bulmak için çaba gösterdi. Hatta yüzlerce cesede tek tek baktı. Arayış sırasında milyonlarca para harcadı. Dedektif gibi iz sürerek kardeşini bulmaya çalışan Nişlioğlu, kayıp çocukların aileleriyle de tanıştı. Kurduğu stantlarda ve kendi kardeşinin yanı sıra diğer kayıp çocukların da fotoğrafını astı.

Bu sayede 23 yılda 18 çocuğu gelen ihbarla bularak ailelerine kavuşturdu. Akli dengesi bozuk ve hasta 11'den fazla yetişkini de polise ve ailelerine bildirerek bulunmasına yardımcı oldu. Leyla Nişlioğlu, "23 yıldır kardeşimi gece gündüz arıyorum. Aramadığım yer, gitmediğim ihbar kalmadı, cesetlere dahi baktım. Yer yarıldı, içine girdi sanki ama ben bulacağım. Canlısını bulamadığım gibi ölüsünü de bulamadım. Bir gün kapıdan içeri girecek" dedi.

EREN ATAY'IN AİLESİNE DESTEK

Kardeşini ararken kayıp insanları da bulduğunu söyleyen Nişlioğlu, "Bu sayede 30'a yakın kayıp insanı bulup ailelerine kavuşturdum. Bir dilendirilen kişiyi kurtardım. Şu anda Çeşme'de aylardır kayıp olan Eren Atay'ın bulunması için yardımda da bulundum. Annesini arayıp moral ve destek verdim" ifadelerini kullandı.