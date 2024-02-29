Kendisini iyileştiren doktoruna kart hazırladı

Henüz 18 aylıkken genetik bir hastalık olan PFIC-2 ve karaciğer kanseri tanısı konulan, o dönem ABD'de görev yapan Prof. Dr. Şükrü Emre'nin operasyonuyla sağlığına kavuşan Derin Mai Kırcıoğlu (11), doktorunu yeni görev yerinde ziyaret etti. Yıllarca kendisini sağlığına kavuşturan doktoru ailesinden dinleyen Derin, meslek hayatını İEÜ Tıp Fakültesi Medical Point Hastanesi'nde Organ Nakli Bölüm Başkanı ve Hepatobiliyer Cerrahi Uzmanı olarak sürdüren Prof. Dr. Emre'yi ziyaret etti.

Derin Mai Kırcıoğlu, yıllar sonra doktoruna teşekkür kartı hazırladı.

Derin, kendisini hayata bağlayan doktoru için hazırladığı resim ve mesajlarının olduğu "Kahramanım" kartını Prof. Dr. Emre'ye hediye etti. Prof. Dr. Şükrü Emre, "Bunlar bir hekime verilecek en güzel hediyeler. Biz hekimlerin ve benim aldığım en güzel hazlar" ifadelerini kullandı.