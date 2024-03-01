AK Parti Konak adayı Çankırı yerinde anlattı: Kültür Yolu Projesi’ne Uraloğlu’ndan tam not!

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hayata geçirmeyi planladığı Alsancak Kültür Yolu Projesi'ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na yerinde anlattı. Bakan Uraloğlu ise projelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yapılamayacak işler değil. Her şey İzmir için. Hepsi yerinde ve isabetli projeler" dedi.

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmaları kapsamında, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamak için saha ziyaretlerine devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları, hane ziyaretleri ve esnaf buluşmalarıyla seçim kampanyasını sürdüren Çankırı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu ile Alsancak Limanı, Tarihi Alsancak Gar'ı ziyaret eden Konak adayı Çankırı bölgede hayata geçirmeyi planladığı projelerini harita üzerinde yerinde tek tek anlattı.

NEW YORK BENZETMESİ

Çankırı, burada yaptığı açıklamada, Alsancak Kültür Yolu Projesi hakkında bilgi verip, "Kurvaziyer gemileri yanaştığında denizden gelen turistin rotası artık havadan da karadan da şekillenecek. Yüz yıllar öncesine dayanan tarihi ile aslında İzmir'in bir liman kenti olduğunu tekrar gün yüzüne çıkarmış olacağız. İnsanlar burada gemiden indikleri anda İzmir'in tarihi ve kültürünü bir arada yaşayacakları ister yaya ister turistik araçlarla ilçenin dört bir köşesini gezebilecek. İmkana sahip olacaklar.

Ayrıca Tarihi Alsancak Gar'da rayları 600 metre içeri çekerek oluşacak alan trafiğe kapatılacak. Araç geçişi alt geçitlerle sağlanacak. Amacımız turizmin kalbi olan İzmir'imizin en önemli noktalarından biri Konak'ta bu projelerle ilçeye yeni bir vizyon kazandırmak. Yolcunun karaya ayak batığı andan itibaren kentin tarihini ve turizm destinasyonlarını inancı, sağlığı ve kongresi ile kültür ve fuarı ile turizmle birebir yaşayabileceği bir rota oluşturmak. Bu projeyle burada bir New York görünümlü içinde tarih kokan ama aynı zamanda en modern fotoğrafını yansıtacağı bir görünüm kazandırmak" dedi.

Bakan Uraloğlu ise projelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yapılamayacak işler değil. Her şey İzmir için. Hepsi yerinde ve isabetli projeler" dedi.