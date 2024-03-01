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Haberler İzmir Araçla kanlar içinde acile geldiler! Biri kurtarılamadı

Araçla kanlar içinde acile geldiler! Biri kurtarılamadı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kınık ilçesinde acil servise kendi imkanlarıyla ulaşan bir otomobildeki üç kişiden ikisinin yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılardan 24 yaşındaki Serdar Çam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 22 yaşındaki Tayfun Kadan ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili otomobilde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

DHA
Araçla kanlar içinde acile geldiler! Biri kurtarılamadı

Son dakika İzmir haberleri... İ İzmir'in Kınık ilçesinde, kendi imkanlarıyla geldikleri acil servisin önünde otomobilden inen 3 kişiden 2'sinin yaralı olduğu fark edildi. Bıçaklandığı belirlenen yaralılardan Serdar Çam (24) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Tayfun Kadan (22) ise tedaviye alındı. Otomobildeki kişi, gözaltına alındı.

Saat 20.30 sıralarında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kınık Devlet Hastanesi Acil Servis'inin önüne geldi. Otomobilden inen 3 kişiden Serdar Çam ve Tayfun Kadan'ın çeşitli yerlerinden bıçaklandığını fark eden sağlık görevlileri, yaralılara müdahalede bulundu. Dündarlı Mahallesi'nde oturan Serdar Çam hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, aynı mahallede yaşadığı öğrenilen Tayfun Kadan ise buradan Necla Mithat Özture Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilde bulunan 3'üncü kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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