Ege’nin Yiğitleri ödüllerini aldı

Türkiye'nin üç asra hitap eden ve Türk basın tarihi boyunca pek çok yeniliğin öncüsü olan Yeni Asır Gazetesi'nin düzenlediği Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödül Töreni Balçova'daki Hyatt Regency İzmir İstinye Park'ta gerçekleşti. Başarılı iş insanlarını buluşturan geceye, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sabah Gazetesi Ekler Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özendincik, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yeni Asır Gazetesi Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet, Sabah Gazetesi Yazarları Yavuz Donat ile Levent Tüzemen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DA AYNI ANLAYIŞI TAŞIYACAK

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Türkiye'nin ilk yüzyılına 129 yıl tanık olan Yeni Asır Gazetesi, Türkiye Yüzyılı'nda da doğru ve ilkeli habercilik anlayışını daha nice yıllar boyunca okuyucularına taşıyacaktır. Geçmişten bugüne gerek teknolojik yenilikler ve gerekse habercilik anlayışı ile Türk basınında öncülük görevini üstlenen gazetemiz, 4 yıldır proje ve çalışmalarıyla sektörlerine yön veren şirket, oda, kurum ve belediyeleri başarılarının devamlılığı konusunda teşvik etmek için ödüllendiriyor. Bu yıl Ege Yiğit ödüllerimizi takdim edeceğimiz şirket, kurum ve kuruluşları şimdiden tebrik ediyorum. Bu geceyi gerçekleştirmemizde katkıları olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum ve hepinize yeniden hoşgeldiniz diyorum" diye konuştu.

TARIM VE ÜRETİM VAZGEÇİLMEZİMİZ

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Yeni Asır'a müteşekkiriz. Hem bizi böyle bir organizasyonda bir araya getirdiği için hem de 129 yıllık bu ulu çınarın gölgesinde bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Tarım ve üretim Kovid sonrasında çok daha önemli bir hale geldi. Biz de bu anlamda, bundan sonra da Tarım Bakanlığı'nın yanında inşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığı nasip olduğu zaman bu konudaki destekleri fazlasıyla yapacağız. Bizim için tarım çok önemli, üretim vazgeçilmezimiz. Hele tarımsal üretim, kesinlikle vazgeçmememiz gereken hususlardan biri" dedi.

HER ZAMAN GURUR DUYDUM

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı meslek hayatının üçte ikisinin Yeni Asır çatısı altında geçtiğinin altını çizerek, "Ankara'da, İzmir'de, her yerde Yeni Asır markasının bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Kolay değil. Üç asra tanıklık etmiş. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve bugüne kadar Türkiye'nin dönüşümüne tanıklık etmiş. Bazen ağır bedeller ödemiş, çok özel bir markadır Yeni Asır ve 129 yıl kolay değil. Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi. Marka olmak böyle bir şey. Bugün Ege Yiğit Ödülleri'nin 4'üncüsü düzenleniyor. Ege'nin en önemli markası da İzmir. Bugün Yeni Asır İzmir ve Ege'den çıkan, Türkiye'ye değer katan markaları ödüllendiriyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü yapılan her güzel işin karşılığını bulmasının bir başka anlamı var. Bu gecenin de bir parçası olduğum için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nda biz İzmir yüzyılını başlatmak için hazırız. Durmak yok, yola devam" diye konuştu.

EN GÜZEL ÖRNEK

AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, "Sürdürülebilirliğin en güzel örneği olan, asırları aşan başarı hikayesine hepimizin şahit olduğu Yeni Asır'ın gecesinde sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. İnşallah daha uzun yıllar güzel İzmir'de hep beraber bu yiğitlik ödüllerini alacağız" dedi.

EMEK VAR, MÜCADELE VAR

Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, "Sürdürülebilirlik diyorsak sadece doğal kaynaklar açısından sürdürülebilirlik değil, çevre için sürdürülebilirlik değil, her alanda sürdürülebilirlikten bahsetmemiz lazım. Bir markanın sürdürülebilirliği için en önemli örneklerden bir tanesi Yeni Asır Gazetesi. 1895'ten beri hayatta kalmanın arkasında ter var, kan var, emek var, mücadele var. Sürdürülebilirlik siyasette de öyle gelip geçici olmamak, devamlı yönetimde hizmette olmak. Yine ter ve kan gerektiriyor, emek gerektiriyor. Onun örnekleri bugün aramızda çok fazla. Hamza Dağ Başkan'la beraber başka bir sürdürülebilirlik örneği yapıyoruz Bergama'da. Ege Serbest Bölgesi gibi yeni bir serbest bölge kuracağız ve orada da Ege Serbest Bölgesi'ndeki gibi 20-25 bin kişiye istihdam yaratacağız. 5 milyar dolarlık ciro yapacak bir bölgemiz olacak. Orada da Ege Serbest Bölgesi'nde yaptığımız gibi sürdürülebilir bir iş modeli yapacağız" diye konuştu.

HEPİMİZİN GURUR KAYNAĞI

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Öncelikle Yeni Asır Gazetemize böyle bir akşamı bize bahşettikleri için teşekkür ediyorum. Bu arada iki güzel dostumun, bir önceki dönem gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve İzmir Milletvekilimiz Şebnem Bursalı hanımefendinin de burada olması bizleri mutlu etti. Beraberinde bayrağı en güzel şekilde alıp bir adım daha yukarı çıkarmaya çalışan ve başaran Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir kardeşimiz, dostumuzu da bu güzel programı icra etmesinden dolayı tebrik ediyorum. Yeni Asır'ın 129 yıllık yapmış olduğu bu güzel yolculukta hem İzmir'imizin hem de Ege bölgemizin bu güzel teşviklerini ortaya koyması, doğru haber, nitelikli duruş ortaya koyması hepimizin gurur kaynağıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Birçok arkadaşımızın, müteşebbisimizin, girişimcimizin, İzmir sanayicimizin, bu şekilde takip edilmesinden gerçekten ben de bir sanayici olarak onur duyuyorum. Çünkü bu tür organizasyonlar bir adım daha iş insanlarımızın ileri gitmelerini, bir adım daha umutlarını ve ufuklarını açmalarına sebep olan güzel çalışmalardır" diye konuştu.

GAYRETLERİMİZİ HER ALANDA SÜRDÜRECEĞİZ

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Ben 30 Ağustos 1922'de Cumhuriyetimizin kuruluşuna öncülük eden Dumlupınar Zaferi'nin kazanıldığı topraklardan geliyorum. 9 Eylül'de de o topraklarda mağlubiyeti alan düşman, bu topraklarda denize döküldü. Onun ardından Cumhuriyetimizi kurduk. Cumhuriyet her alanda ilerleme demektir, geri adım atmamak demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının başının devamlı dik olması demektir. Yüzyılımızı tamamladık, ikinci yüzyıla adım attık. 21'inci asrın Türk asrı olması için gayretlerimizi her alanda sürdüreceğiz. Basın alanında, eğitim alanında, sağlık, kültür, elbette ekonomi alanında. Daha çok üreteceğiz, daha çok satacağız. Yaşasın Cumhuriyetimiz, yaşasın 129 yaşına varan Yeni Asır Gazetesi ve Yeni Asır ailesi" dedi.

KUŞADASI BELEDİYESİ

Ege'nin turizm kentlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesini ulusal ve uluslararası turizm sektöründe yeniden devler ligine çıkarmayı başarmış olan Kuşadası Belediyesi, 'İnovaktif Turizm Yatırımı Ödülü'ne layık görüldü. Yaptığı yatırımlar ile ülkemizin en önemli turizm kentlerinden biri olan Kuşadası'nda Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile Kampinova projelerini hayata geçiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güner ödülünü Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'den aldı. Güner, "Bu gece bu ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. O yüzden Yeni Asır ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İZMİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR ETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

1995 yılında kurulan, çiftçisine ve üreticisine her konuda yardımcı ve destek olan, çalışmaları ile kendinden çokça söz ettiren, kazandırdığı desteklerle İzmir'i birinci sıraya taşıyan Türkiye'nin öncü birliği İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 'Hayvancılık Sektöründe Fark Yaratan Marka' ödülünün sahibi oldu. İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Erman Haran ödülünü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'tan aldı. Haran, "Bu ödülü kurumuma layık gören, başta Yeni Asır Gazetesi olmak üzere size ve sizin ailenize teşekkür ederim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ı da kurumum adına tebrik eder. Başarılı olmasını en içten dileklerimizle temenni ederiz" dedi.

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de geceye katılım sağlayan isimler arasındaydı. Yeni Asır'ın okul olma geleneğinin sürdüğünü ifade eden Gappi, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Haber Koordinatörü Sezai Elgin ve Yeni Asır ekibini tebrik etti.

ÜLKEA

İzmir Yeşilay Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Master Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 madalya birden alan lisanslı atletizm sporcusu olan, sporda olduğu kadar iş hayatında da büyük başarılara imza atarak 10 bin metrekarelik dev bir alana sahip olan ÜLKEA markasını ülkemize kazandıran Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, "Ege Bölgesi'ne Değer Katan Marka Ödülü"ne layık görüldü. 'Ülkü Konsept evinizi yeniler' sloganı ile yola çıkarak, tamamen yerli ve milli olan ÜLKEA'yı İzmir'de kuran Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, ödülünü AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan aldı. Ülkü, "Yeni Asırımızın bu güzel organizasyonunda bir arada olmaktan çok mutluyuz. Biz de Ülkü Grup ailesi olarak 1965 yılında 9 metrekareden başlayan 'Ülkü Yerli Malı' serüvenimiz bugün onlarca mağaza, 10 binlerce metrekarelik alışveriş merkezleri ile ülkemizin 7 bölgesinde arkasından 3 kıtada markalaşıp büyüyüp ülkemize her anlamda katma değer sağlayacak projelerle çalışmalara ekibimizle devam ediyoruz. ÜLKEA'yı takip edin diyoruz" dedi.

EGE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Türkiye'nin Hindistan'a ihracatını 3 yıl da 3,5 kat arttıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin UR-GE Projesi Ticaret Bakanlığı'nın en iyi uygulama örneği ödülünü kazandı. Türkiye'nin lezzetlerini dünyanın dört bir tarafına ihraç etmek için 7 gün 24 saat çalışan, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi'nde bitkisel ürün ihracatının lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 'İhracat Başarı Ödülü'nün sahibi olmaya hak kazandı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayretin Uçak ödülünü, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan aldı. Uçak, "Yeni Asır ailesine bu geceyi düzenleyip, bizleri bu ödüle layık gördükleri için çok çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü ayrıca İl Başkanımız Bilal Saygılı'dan ayrı bir gurur oldu benim için. Biz pandemi döneminde maalesef bir UR-GE Projesi düzenledik. Hindistan'a gittik ve 618 proje arasında birinci seçilmekten gerçekten onunda gururunu yaşıyoruz. Geçen hafta Ankara'da Ticaret Bakanımızdan da ödül almanın tekrar ödüllü almanın gururunu yaşıyoruz. Ben bu ödülü 1300 üyem adına alıyorum, huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ŞİMŞEKLER

Şimşekler Denizcilik, 'Denizcilik Sektörüne Değer Katar Marka Ödülü'nün sahibi oldu. Gönlünü ülkenin ilerlemesine ve Türk denizciliğine adamış Şimşekler Denizcilik Şirketi ve ortağı Baran Şimşek ödülünü MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den aldı. Baran, "Bizi bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Sektörde 50 yıldır vermiş olduğumuz hizmet her daim devam edecektir" dedi.

HUGO BOSS

Ege Serbest Bölgesi'nde 1999 yılında kurulan, akıllı fabrikasında 5 bin 200 kişiye istihdam sağlayan Hugo Boss, 'Ege Bölgesi'nde Kadın Çalışan İstihdamına Destek Ödülü'nün sahibi oldu. Hugo Boss Genel Müdürü Arif Kaya ödülünü Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'den aldı. Kaya, "Bu yıl kuruluşumuzun 25. yılını kutluyoruz. Sürdürülebilir başarımızın en büyük pay sahibi şüphesiz kadın çalışanlarımız. Bugün itibariyle 5 bin 200 çalışanımızın yaklaşık 3 bin 400'ü kadın çalışanlarımızda oluşuyor" ifadelerini kullandı.

FİLOĞLU GROUP

İnşaat, hafriyat, lojistik, nakliyat, madencilik, emlak danışmanlığı ve dekorasyon başta olmak üzere farklı alanlarda kaliteli hizmetler sunan Filoğlu Group, 'Ege Bölgesi'ne Değer Katan ve Yatırım Yapan Marka Ödülü'nü aldı. Filoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Fil ödülünü, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan aldı. Fil, "Bize birlik, beraberlik içerisinde aile olmayı öğreten gösteren ağabeyim ve yönetim kurulu başkanımız Fatih Fil'e, Filoğlu Group bünyesindeki yönetici ve çalışan arkadaşlarımıza, en önemlisi bu geceyi organize eden ve bize layık gören Yeni Asır'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

LEZİTA

TÜRKİYE'NİN en büyük ve en modern et entegre tesisine sahip olan Lezita, 'Gastronomi Dalında İnovasyon Ödülü'nü aldı. Lezita Pazarlama Müdürü Besime Bakiler ödülünü Sabah Gazetesi Ekler Genel Yayın Yönetmeni Sinan Özendincik'ten aldı. Bakiler, "Yeni Asır ailesinin bu güzel organizasyonda olmak mutluluk verici. Yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan Lezita Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli bir marka. Ben bu ödülü 3 bin 500 çalışanımız adına alıyorum ve bu geceyi organize eden herkese tebrik ediyorum" diye konuştu. Özendincik'te Ege Bölgesi'nin gastronomide şaha kalktığını ve bundan dolayı da sektör temsilcilerini tebrik ettiğini söyledi.

TURKMALL

Türkiye ve dünyada 32 yıldır konut projeleri, rezidans ve alışveriş merkezlerini yaşama geçiren, kentin en büyük kentsel dönüşüm projesi unvanını taşıyan Forum Göztepe'yi yaşama geçiren Turkmall, 'Kentsel Dönüşümde Alan Bazlı En Büyük Özel Sektör Projesi' ödülünün sahibi oldu. Turkmall Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan ödülünü Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat'tan aldı. Altunhan, "2006 yılındaki Forum Bornova'dan sonra tekrar İzmir'de olmak çok heyecan verici. Forum Göztepe, güzel bir sosyal konut projesi ve aynı kazanda kentsel dönüşüm projesi. Böyle güzel bir ödül almakta ayrı bir mutluluk" dedi.

ÜNLÜ TARIM

TÜRKİYE'DE 1971 yılında faaliyetlerine başlayarak makineli tarımın önde gelen destekçilerinden olan ve 3 fabrikası ile 27 ülkeye ihracat yapan Ünlü Tarım, 'Ömür boyu Başarı Ödülü' ödülüne layık görüldü. Ürün Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ünlü, ödülünü Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat'tan aldı. Ünlü, "Yeni Asır'a beni bu ödüle layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum. Biz tarım aletleri yapıyoruz. Daha teknolojik, daha ekonomik ve daha düzgün iş yapıp çiftçiye para kazandırmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FADE GIDA

Fade Gıda bünyesinde faaliyet göstererek İzmir'in kuzeyindeki Novada Menemen Alışveriş Merkezi ile kaliteli hizmet veren, tarımda ileri teknoloji mottosuyla yola çıkarak biyoteknolojik yöntemlerle klonal anaç, meyve fidanı ve tıbbi bitkiler üretimi yapan Hade Biyoteknoloji, 'Teknoloji ve İnovaktif Yenilikler ile Öne Çıkan Firma Ödülü'nün sahibi oldu. GDO'suz tohumlardan elde edilen kuru domatesleri 22 ülkeye ihracat eden Fade Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir ödülünü İzmir'de 12 yıl milletvekilliği yapan ve şuan Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ'dan aldı. Demir, "Bizler Fade Gıda ailesi olarak tarımda inovasyon ve ileri teknoloji kullanan bir işletmeyiz " dedi.

NAZLI SU

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bulunan ve bardak su üretim ve satışında Türkiye'deki ilk 4'te yer alan Nazlı Doğal Kaynak Suyu (Nazlı Su), 'İçecek Sektörü Yatırımı ve İnovasyon Ödülü'nün sahibi oldu. Nazlı Su Genel Müdürü Mustafa Tuğrul ödülünü Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'den aldı. Tuğrul, "Su deyince çok ihtiyaç olduğu kadar sürümü de, rekabeti de çok. Dolayısıyla aslında ekibin burada inovasyon ve teknoloji yatırımıyla birleşmesi çok önemli. Bu ödülü biraz da ekibim adına alıyorum. Gerçekten bu yıl hem üretimin hem de bunun kontrolünün, maliyetlerin düşürülmesiyle ilgili ciddi bir emek harcadılar. İnşallah devamı gelir, ülkemize katkı sağlamaya devam ederiz" dedi.

EGE SERBEST BÖLGESİ

Yeşil ve sıfır atık hedefi ile mutabakat uyumu, suyun verimli kullanımı, yenilebilir enerji yatırımları ile Türkiye'nin dünyaya örnek gösterdiği endüstri merkezi Ege Serbest Bölgesi, 'Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu. Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, ödülünü Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı'dan aldı. ESBAŞ'ın 2 milyon 650 bin metrekarelik arazide 195 firmasıyla 25 bin kişiye istihdam sağladığına dikkat çekerek Çankırı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Hamza Dağ, Gaziemir için çok güzel şeyler düşündü. Ege Serbest Bölgesi inşallah bundan sonrasında otoyola bağlanacak ayrı bir yoldan artık Sarnıç'taki bu çileden kurtulacak. O yüzden İzmir kazanacak, Gaziemir kazanacak. Hep beraber, biz bu dönemde İzmir'de canla başça çalışacağız sizlerle" diye konuştu.

AYDEM PLUS

GÜNEŞ enerjisi santralleri, enerji izleme sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonları ile enerji verimliliğinin yükselmesine öncülük eden Aydem Plus Enerji Çözümleri Anonim Şirketi, 'Enerji ve İnovasyon Alanında Yatırımlarıyla Öne Çıkan Şirket Ödülü'nün sahibi oldu. AYDEM Enerji Grup şirketi adına Gediz Perakende ve Aydem Perakende Genel Müdürü Mustafa İren ödülünü, Yeni Asır Gazetesi Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet'ten aldı. İren, "İki yıl önce faaliyetine başlamış bir şirket olarak bu anlamlı gecede sizlerle birlikte olmaktan dolayı ve ödül almaktan dolayı oldukça mutlu ve gururluyuz. Biz yenilenebilir enerji alanında inovatif çözümler üreten bir şirketiz. Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir topluma katkı sağlamaya çalışan bir şirketiz. Ümit ediyoruz ki, önümüzdeki yıllarda bu katkımızı daha da büyüterek, yatırımlarımızı artırarak yeni dönemde de yeni ödüllere yine aday olacağımızı düşünüyoruz. Bu başarıda emeğe geçen tüm arkadaşlarıma huzurunuzda tekrar teşekkür etmek istiyorum" dedi.

ARKAS

ARKAS Holding, 'İzmir'in Tarihine, Mimarisine, Sanatına, Sporuna Ve Ekonomisine Değer Katan Marka Ödülü'ne layık görüldü. Arkas Holding Kurumsal İletişim Direktörü Berna Kumaş Sipahi ödülünü Yeni Asır Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet'ten aldı. Kumaş Sipahi, "Öncelikle ben de bir dönemler mensubu olduğum Yeni Asır Gazetesi'nde bu etkinliğinde bulunmaktan çok mutluyum. Arkas da Yeni Asır gibi 1902 yılında İzmir'de kurulmuş, uluslararası bir holding" dedi.

FARKLI SEKTÖR VE ALANLARDA

YENİ Asır Gazetesi Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet, "Ülkemizin çok kıymetli markalarıyla, Yeni Asır Gazetemizin Yiğit Ödülleri'nde, burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Artık bu etkinlikten sonra da yıl içerisinde farklı sektörlerde ve alanlarda bu etkinliklerimizi arttıracağımızı da buradan duyurmak isteriz. Ben tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

TURİZMDE AMİRAL GEMİSİ KUŞADASI

KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası sadece turizmde varlığını devam ettirmek ve tekrar ilk sıralarda yer alma çabasından ziyade değişen turizmde de yerini alma amacıyla çalışıyor. Nitekim dünyadaki şu an 200 milyonu bulan dijital göçebelere dönük hazırlayıp Türkiye Belediyeler Birliği'nden ödül aldığımız 'Kampinova Projesi' tamamlandı ve Mayıs ayında kapılarını açacak. Bu proje beni çok heyecanlandıran bir projeydi ve onun bugün bir ödüle layık görülmesi beni mutlu etti. Bir taraftan da kentimizin, turizm kenti ilklerinden olarak o yorgun kentin imajından kurtulup yine turizmde amiral gemisi konumuna soyunması için çabaladığımız kentteki değişim de hızla devam ediyor. O yüzden tüm misafirlerimizi en kısa zamanda ayrıca Kuşadası'na bekliyorum" diye konuştu.

129 YILLIK KÖKLÜ GAZETE

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Üretenleri tebrik ediyorum. Tüm üretenleri tebrik ediyorum. 129 yaşındaki İzmir'in köklü gazetesini de tebrik ediyorum. Sektör temsilcilerine yol açıp, onları ödüllendirdiği için teşekkür ediyorum" dedi.